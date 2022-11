LignanoSovrano Exxx…Polzive!!! I meloniani senza freni: dopo l’assessora (9 voti), incassano anche la vice presidenza di Lisagest. A Trieste Sandra Savino verso le dimissioni. De Santis in corsa.

Autunno ricco di raccolti per Fratelli d’Italia (6,8%) a Lignano che, dopo l’ingresso in giunta di Liliana Portello festeggia la stagione delle poltrone con la nomina a vicepresidente di Lisagest assegnata a Roberto Falcone (22 preferenze alle ultime comunali). La ratifica è avvenuta ieri durante il Cda convocato dal presidente Rodeano. Fratelli d’Italia piazza così due pedine strategiche in posti di potere che diventano utilissimi in vista delle regionali. I due amministratori dovranno ricambiare le golosità con l’impegno di portare ceste di voti al candidato di zona. Chi sarà l’aspirante dei meloniani predestinato a rappresentare la località balneare? Lo vedremo nelle urne. I candidati nella circoscrizione di Udine sono 18 e la guerriglia per accapparrarsi una preferenza in più del concorrente di lista è già in corso. Fratelli coltelli.

Intanto a Trieste si va sciogliendo il nodo sulla questione legata all’assessora Sandra Savino neo sottosegretaria al Mef. La coordinatrice regionale forzista, potrebbe infatti lasciare a breve le numerose deleghe comunali che detiene: Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Strade e viabilità, Verde pubblico, Arredo urbano, Fontane e monumenti, Ambiente, Illuminazione pubblica e Igiene urbana. Il sindaco Roberto Dipiazza ritiene che «Sandra non possa rimanere in giunta perché il suo nuovo incarico è governativo, quindi penso che dovrà dare le dimissioni». Chi prenderà il posto di Savino? «Sicuramente sarà una donna, anche per la questione delle quote rosa» afferma Dipiazza. Si delinea un idetikit molto gradito al tandem azzurro Savino-Dal Mas. In molti scommettono su un ritorno di Francesca De Santis, assessore al Turismo nella precedente giunta. Nulla cambia invece per Nicole Matteoni neo deputata. Conferma il sindaco: «Nicole, da parlamentare, potrà restare in giunta». Doppio incarico…fiamma tricolore.