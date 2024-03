DeclinoFurlano Exxx…Polzive!!! Udine città fantasma. A Trieste numeri record per le mostre di Ligabue e Van Gogh. In meno di un mese oltre 22mila visitatori per l’artista degli uccelli neri.

L’interesse principale dell’amministrazione De Toni di Udine è concentrato sulle estensioni di nuove zone Ztl; erosione di parcheggi in favore di attrazioni stagionali; complicazioni per gli automobilisti; varchi elettronici e politiche antimercatiste che scoraggiano gli investitori. Risultato: Il deserto. In tal senso si galleggia con iniziative stanche e anonime. Sono le manifestazioni espositive “Pittori del Settecento tra Venezia e Impero. Arte attraverso i territori del Friuli Venezia Giulia”, mostra prorogata fino al 28 aprile 2024 e “Gino Valle in Casa Cavazzini fino al 5 maggio 2024. Il capoluogo del Friuli non sa andare oltre, ancorato alle faticose incrostazioni della sede della Protezione Civile; del futuro del Contarena oppure al trito e ritrito Friuli Doc. A tenera alto il prestigio della regione a livello internazionale ci pensa Trieste che quest’anno ha messo a segno alcune iniziative di alto livello. Le mostre al museo Revoltella ne sono l’esempio. L’assessore al turismo Giorgio Rossi (vedi foto del 21 marzo scorso) è entusiasta: “Sto aspettando una delegazione del comune di Capodistria interessata alla mostra di Van Gogh”. I numeri sono di tutto rispetto e questa è la settimana di Pasqua. Per la curatissima esposizione dell’artista olandese i visitatori, dal 22 febbraio al 17 marzo 2024, sono stati 23.052. Per Ligabue, dall’8 novembre 2023 al 17 marzo 2024, i biglietti staccati sono stati 33.255. Visto il successo, la mostra di Ligabue è stata prorogata fino al 30 giugno. Stessa data per Van Gogh che tassativamente si chiude il 30 giugno.

A partire dal 26 marzo, il Museo Revoltella e le due mostre Van Gogh e Ligabue saranno aperti al pubblico anche tutti i martedì seguendo i canonici orari di apertura 9.00-19.00.