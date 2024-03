DacciVannacci Exxx…Polzive!!! Il generale che catechizza gl’italiani star del “centro diurno” friulano di via Pracchiuso: Folla di malinconici di Salò per l’incontro di ieri sera. Fedriga su un’eventuale candidatura: Non è un rappresentante del territorio.

Il centro culturale delle Grazie di Udine ha ospitato ieri pomeriggio il generale Vannacci. Il militare, su impulso di Belviso ha presentato il nuovo libro “Il Coraggio Vince“. E’ in tour con la speranza di farsi candidare con qualche partito alle europee. Lo corteggia Salvini ma la base non gradisce, soprattutto i veneti non ne vogliono sapere di un fascistoide (Roberto Marcato) catapultato a Nordest solo per raccogliere un pò di voti. Il suo tour sembra un’Assemblea delle corporazioni. La maggioranza del pubblico è granitica. Composta da pensionati in libera uscita, da ex leghisti, ex liberali, ex missini, ex repubblichini, perfino statalisti etici di ispirazione gentiliana. Massimilano Santarossa, Amministratore Delegato delle “Edizioni Biblioteca dell’Immagine” di Pordenone, commenta l’opera del generale: «Ho letto, lo giuro, il libro della generala Vannacci (al femminile ndr). Mi ricorda per metà lo scemo d’osteria che raccontavo nei miei primi romanzi e per metà gigi il troione che ci vendeva i panini dopo le tre del mattino al parcheggio vicino la stazione strapieno di puttane. L’avanzo del libro, è di fantascienza. P.s. Ho fatto il militare. Ho pilotato i carri armari Leopard. Ho combattuto la finta guerra a Capo Teulada con Inglesi e Francesi. Ho salutato generali e bandiere a sufficienza. Ho pure fatto alcune missioni. Per questo posso ben dire che della generala Vannacci avremmo sbaccanato da mattina a notte, in caserma. Alla generala serve un buon psicologo. Tutto qui».