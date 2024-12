CarniaInfetta Exxx…Polzive!!! Chi è il paraculato destinato a gestire i comuni di Villa Santina, Raveo e Socchieve? Al concorso-farsa si è presentato un solo candidato, Maurizio Crozzolo. Nessun aspirante si è fatto prendere per il culo. Per assumerlo era stato modificato lo statuto. La pagliacciata della commissione. Il sindaco Giatti ha deciso di assumerlo “per intuito”.

L’anticipazione di leopost è stata confermata dalla determina firmata dalla responsabile del servizio degli affari generali della Comunità Montana della Carnia Genny Deotto. Si tratta dell’assunzione, attraverso una selezione che affida al sindaco (ex art.110) la facoltà di scegliere “per intuito” il candidato, di un dirigente per la gestione in forma associata fra i Comuni di Villa Santina, Raveo e Socchieve. Con una delibera di consiglio del 28 novembre scorso, il comune di Villa Santina aveva modificato lo statuto dopo l’ultima approvazione che risaliva al 2002. Ora si capisce il perché di quella modifica. Trattandosi di un incarico fiduciario coloro che aspiravano alla posizione non si sono nemmeno iscritti, non valeva la pena visto che i giochi erano già stabiliti come anticipato su queste pagine. Infatti in determina si rileva che “La commissione ha provveduto a valutare il curricula di 1 candidato ammesso alla procedura”. Un solo candidato! Una presa per il culo atomica. Alla pagliacciata sono coinvolti anche i commissari che hanno ammesso l’unico candidato al colloquio con il Sindaco del Comune di Villa Santina. Il primo cittadino ha sostenuto la piacevole conversazione con il candidato indicato dalla Commissione e preso atto che il candidato dott. Maurizio Crozzolo è stato dichiarato idoneo all’assunzione quale Responsabile del Servizio Affari Generali per la gestione in forma associata fra i Comuni di Villa Santina, Raveo e Socchieve. Pertanto, Domenico Giatti, l’Alpino Domenico, ha dichiarato conclusa la procedura di selezione per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato con l’individuazione del candidato scelto dal Sindaco del Comune di Villa Santina (Giatti), il “predestinato” dott. Maurizio Crozzolo. Il comune ha provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro. Calotta carnica che non finisce mai di impestare le valli. A breve ulteriori e melmose novità.