CretinettiAlpini Exxx…Polzive!!! Un diciannovenne di origini bulgare si finge infermiere e fa arrivare ai mercatini di Trento un’ambulanza da Udine. Misurava la pressione ai passanti e ha inventato un incidente mortale. Denunciato per truffa,

Il giovane, da anni residente in Trentino, non è nuovo a simili cretinate. Venerdì scorso stava ai mercatini di Natale di Trento e fingendosi responsabile della sicurezza sanitaria ha fatto arrivare due ambulanze, una da Udine e una da Verona. Si è presentato come infermiere responsabile della sicurezza sanitaria all’interno dei mercatini di Trento e, con una telefonata, ha fatto arrivare in piazza Fiera due squadre di ambulanze da Verona e da Udine. Con tanto di personale sanitario a bordo. Peccato che il protagonista non solo non era il responsabile della sicurezza sanitaria, ma nemmeno un infermiere. Un 19enne di origini bulgare e residente da anni in Trentino, venerdì 15 dicembre, è stato denunciato dalla Squadra volanti della Questura di Trento e dovrà rispondere di esercizio abusivo di professione, usurpazione di titoli e onori oltre che di truffa. A essere raggirate sono state due associazioni private venete e friulane che forniscono mezzi del 118, e che ora si chiedono chi pagherà il servizio che hanno offerto per una mattinata intera. Un’operazione imbastita non per soldi, considerato che il giovane non ha guadagnato niente, ma di certo non improvvisata. Quando le due ambulanze sono arrivate a Trento, dopo qualche ora di viaggio, il giovane ha accolto il personale sanitario in divisa, con tanto di patch di qualifica impuntata sulla giacca, prima di ordinare l’inizio del servizio. Tra le casette invase dai turisti lui stesso, fonendoscopio al collo, è entrato in scena. Ha calcolato la pressione e preso i parametri ai passanti che ha valutato maggiormente in difficoltà a causa del freddo, trasportandone alcuni anche all’interno dell’ambulanza. Ha inventato un presunto incidente stradale in tangenziale ed ha guidato l’ambulanza sul posto. Ma non c’era nulla. A quel punto i sanitari si sono insospettiti e hanno chiamato le forze dell’ordine.