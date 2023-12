AtrejuTrieste Exxx…Polzive!!! Alla festa dei BenitoRemix un murales ricorda il ritorno di Trieste all’Italia. Scoppia la polemica per la data.

L’assessore Scoccimarro ha voluto testimoniare l’interesse di Giorgia Meloni per Trieste facendosi immortalare accanto a un gigantesco murales che ricorda il ritorno di Trieste all’Italia nel 1953. La gigantografia con i dettagli della vicenda, era stata esposta nella “galleria” di Atreju, quella che porta verso il palco dove si è tenuta la tradizionale kermesse di Fratelli d’Italia ed è stata postata sul profilo Facebook dell’assessore regionale. L’intenzione era buona solo che in rete i puntigliosi triestini hanno subito fatto notare che l’anno è sbagliato. Si tratta del 1954, non del 1953. In realtà, secondo la stampa specializzata, “… il 26 ottobre del 1954, si completava il Risorgimento nazionale con il ritorno definitivo di Trieste all’Italia e si chiudeva, dopo nove anni, il periodo di terrore che aveva accompagnato nel Friuli-Venezia Giulia e nell’Istria la fine della seconda guerra mondiale”. Il 5 ottobre del ’54 era stato firmato il memorandum. Il primo a stupirsi della data è Fabio che scrive: “1953? Questa data mi giunge nuova. Ho sempre saputo che in base agli accordi il ritorno avvenne nel 1954“. Scoccimarro risponde e chiarisce: “La data (1953) si riferisce agli eventi del 1953…”. Diego replica: “Nel ’53 c’è stata la dichiarazione bipartitica che fu la premessa, assieme al sacrificio su Martiri del ’53, per i grandi avvenimenti del ’54”. Mette le cose in ordine l’assessore Scoccimaro che sintetizza: “Il muirales inizia nel ’53 e finisce nel ’75”. Atreju-Trieste.