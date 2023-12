AscoltiTv Exxx…Polzive!!! Novembre d’oro per UdineseTv passata ai veneti: guadagna 4.000 ascoltatori rispetto a ottobre. Telefriuli verso gli 80mila. Telequattro stabile a 49mila. Balzo di Studio Più sulle comunitarie.

I dati Auditel del mese di novembre relativi agli ascolti delle Tv private in Friuli Venezia Giulia confermano la primazia di Telefriuli che passa da 78.400 ascoltatori al giorno (almeno 1 minuto), a 79.100. Al secondo posto Telequattro di Trieste che scende dai 49.900 contatti di ottobre ai 49.100 di novembre, costantemente vicina ai 50mila. Riprende il terzo posto Udinese Tv12, che, recentemente, ha annunciato il passaggio ai veneti di “MediaNordEst”. La Tv dei Pozzo è quella che ha ottenuto la miglior performance del mese passando dai 31.100 ascolti-mese di ottobre a 35.500 di novembre, oltre 4.000 contatti. Telepadova scende al 4° posto, seppur guadagnando, rispetto a ottobre, circa 800 ascoltatori: da 31.600 a 32.400. Segue Antenna Tre Veneto a 25.800. In quanto alla fasce d’ascolto, Telefriuli resta la più seguita in tutti i segmenti. Solo nella fascia che va dalle 20,30 alle 22,30 Telequattro di Trieste supera la Tv friulana di 2.000 ascoltatori: 14.051 contro 16.142. Rispetto alle comunitarie grande balzo in avanti (228.000 contatti mensili) di Studio Più, l’emittente di Monfalcone che esporta la lingua e le tradizioni friulane in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche. In Veneto resta saldamente al primo posto Antenna Tre Veneto con 461.115 ascolti, seguita da Telenuovo Retenord a 371.357 e Canale Italia a 270mila.