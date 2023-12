StatutoFvg Exxx…Polzive!!! Il presidente Bordin: “Possibile che entro il 2025 vengano reintrodotte le province. Saranno enti di primo grado”. D’Orlando: “Elezione diretta per avvicinare i cittadini alle istituzioni”.

60 anni di Statuto del Friuli Venezia Giulia, un volume corposo ben dettagliato, utilissimo per gli amministratori e per tutti i friulani. Il libro è stato presentato stamattina nella sede della Regione Fvg di via Sabbadini a Udine. La storia e le ragioni dell’autonomismo friulano sono stati illustrati dal presidente del consiglio regionale Mauro Bordin e dalla componente della Paritetica Elena D’Orlando. Inevitabile il tema della modifica, per la seconda volta, dello statuto per reintrodurre le province cancellate dalla riforma Serracchiani. Afferma Bordin: «I tempi non sono affatto certi, ma c’è la possibilità che nel 2024 cominci il percorso istituzionale, con l’obiettivo di arrivare alle elezioni per le nuove Province nel 2025». D’accordo al ripristino anche Elena D’Orlando che osserva: «L’elezione diretta degli amministratori è un elemento di stimolo e di crescita delle democrazia. La partecipazione al voto riduce la disaffezione dei cittadini alle urne. L’estrema razionalizzazione ha allontanato gli elettori. Se vogliamo ricostruire un rapporto chiaro e trasparente con il corpo elettorale, l’elezione diretta serve a rivitalizzare l’interesse». Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato anche Davide Rossi, Roberto Grandinetti e Stefano Miani, tre dei docenti universitari che hanno contribuito alla stesura del libro.