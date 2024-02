CprGradisca Exxx…Polzive!!! Disordini quotidiani nella città goriziana. Ieri sera stranieri irregolari hanno incendiato materassi e lenzuola nella zona rossa per tentare la fuga. Gravissimo un ragazzo precipitato dal tetto.

Ennesima serata incendiaria al Cpr di Gradisca (Go). Un gruppo di ospiti della struttura per stranieri irregolari in attesa di rimpatrio, ha provocato una violenta protesta appiccando il fuoco ai materassi nelle camerate della zona verde. Successivamente si sono trasferiti nella zona rossa da dove sono saliti sul tetto per tentare la fuga. Uno di loro è precipitato sull’asfalto riportando serie contusioni e fratture. Sul posto l’elisoccorso inviato dalla centrale operativa di Palmanova che ha stabilizzato l’uomo per poi condurlo all’ospedale del capoluogo giuliano. Sono intervenute anche le forze dell’ordine – i poliziotti della Questura di Gorizia – che presidiano il perimetro esterno della struttura ed intervengono in assetto antisommossa nelle camerate in caso di rivolte. Molto faticosamente i poliziotti hanno riportato la calma fra gli ospiti. Secondo il personale di polizia non vi sono state fughe.