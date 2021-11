CovidStrategy Exxx…Polzive!!! Manca personale, la politica se ne sbatte. L’azienda sanitaria chiude la Rsa di Tolmezzo. Il Cda si era appena insediato. L’esempio della Toscana

Il Cda dell’azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia, era stato nominato dal sindaco di Tolmezzo nel giugno di quest’anno. Presidente Flavio Cuzzi, vice Dario Zearo e consiglieri Gabriella D’Orlando, Adriano Rainis e Sandra Zanier. Anche il direttore generale era stato riconfermato e nominato dal Cda nella persona di Annalisa Faggionato. Il 5 novembre scorso la struttura di 22 posti è stata chiusa. Il servizio che l’azienda intitolata a Scrosoppi forniva era assolutamente indispensabile per l’intera zona che, dopo la fase Covid, aveva ripreso la sua funzione di Rsa con una richiesta sempre crescente da parte del territorio e da parte dell’ospedale di Tolmezzo. Dopo la parentesi Covid, aveva ripreso ad occuparsi di accogliere persone con problematiche sociali, o sanitarie quali malati oncologici in fase terminale, o persone sottoposte ad interventi ortopedici o eventi cerebrali acuti che necessitano di riabilitazione, malati con problematiche cardiache in convalescenza, persone con problemi psichiatrici, malati cronici assistiti dalle famiglie al domicilio.

La situazione ha iniziato a complicarsi quando alcune infermiere, in seguito a concorso, hanno dato le dimissioni e sono state trasferite. Vista l’urgenza, l’Asp-Rsa della Carnia aveva chiesto di rimpiazzare il personale dimesso con nuovi assunti. Nulla da fare. Da parte dell’Azienda Ospedaliera nessuna risposta e infine la chiusura. Nemmeno i vertici della sanità friulana, direttore Caporale in primis, si sono degnati di seguire la drammatica vicenda. Anzi, è stata registrata solo la reazione scombinata di Laura D’Orlando, presidente dell’Asp di Villa Santina, sistemata lí come premio per essere stata trombata alle elezioni comunali di Tolmezzo. Le sue osservazioni sono arrivate con incredibile ritardo, a chiusura della struttura ormai avvenuta. Prima, non si era mai preoccupata di chiamare i sempre presenti onorevoli del centrodestra Tondo-Bubisutti, o i vertici regionali della sanità per risolvere la questione. Nulla. Eppure in Toscana il presidente Giani ha firmato un’ordinanza che consente temporaneamente la stipula di convenzioni tra l’Asl e le Rsa per scongiurare il rischio di chiusure e per far fronte all’emergenza del personale nelle Rsa e garantire un servizio essenziale per gli anziani e le famiglie. Nessuna soluzione a Tolmezzo, anzi i familiari dei malati dovranno soccombere un’ulteriore disagio. I degenti troveranno posto a Gemona.