TamponeCastale Exxx…Polzive!!! A Trieste 500 chiamate di emergenza al giorno. A palazzo Oberdan ZaninMtf allestisce una stanza per tamponare 49 consiglieri. Chi paga?

In qualsiasi dei casi, il privilegio dei tamponi riservati ai regionali lo paga Pantalone.

La Casta dei consiglieri regionali Fvg, dei loro assistenti e del personale impiegato in aula per 2 giorni di consiglio, dispone di una saletta riservata a palazzo Oberdan di Trieste per le tamponature. I 49 consiglieri regionali godono di un privilegio che migliaia di cittadini friulani se lo sognano. Al numero della centrale delle emergenze di Trieste arrivano 500 chiamate al giorno e nel caso in cui venga segnalata la febbre di una persona i tempi del tampone si allungano. Le unità speciali di supporto sanitario istituite dal governo lo scorso anno, non riescono ad esaudire le richieste per carenza di personale. Nella provincia più contagiata d’Italia i medici di base sono di nuovo sotto stress, sono senza tamponi e non sanno come far fronte all’emergenza dei pazienti in coda all’ambulatorio. Ieri il quotidiano on line “FriuliSera” aveva posto l’interrogativo al presidente della casta dei regionali: Chi paga il privilegio del servizio tamponatura a palazzo Oberdan? Domanda inutile. Sempre e solo pantalone.