BaccanoLignano Exxx…Polzive!!! Vorticosa teoria di incontri ieri sera in Adriatico. I Patrioti tentano l’en-plein. Scalpitano i civici di Io Amo Lignano. La Lega scarica Rodeano. Forza Tragica in attesa. Spunta il nome di Benigno.

A Lignano è tornato il Martedì Italiano. Non sotto forma di appuntamento discotecaro al Mr Charlie, bensì come tambureggianti incursioni politiche in vista del voto della primavera 2022. A testimonianza che il martedì è una giornata che manda in estasi i balneari, ieri sera si sono concentrati ben tre vertici di formazioni politiche riconducibili al centrodestra, uno separato da un altro. Anzi, nel caso di Fratelli d’Italia la separazione ha assunto i termini di una polverizzazione visto che il leader del partito sulla penisola, Antonio Falzarano, recordman di iscritti, non si è presentato all’incontro in una pizzeria di Sabbiadoro. A tentare la difficile ricucitura con i ducetti-remix dell’Adriatico c’erano invece Barberio, Candotto, Salvatore-Agamennone-Sapienza, Paolo Enzo, la new entry Prati, Borghesan e altri sostenitori. Inevitabile il pensiero espresso dai vertici lignanesi é stato il seguente: Fratelli d’Italia, alla luce dei sondaggi, é il primo partito del centrodestra, e, dopo Latisana, visto che Udine non ce lo vogliono dare, puntiamo su Lignano.

Le intenzioni dei patrioti hanno subito elettrizzato l’arenile provocando una serie di incontri che si sono attorcigliati ieri sera. In zona stadio si sono dati appuntamento i rappresentati del civismo locale che guarda a destra: Io Amo Lignano, Orizzonte Lignano dell’astro nascente e genero del leghista Bosello, Manuel La Placa insieme agli esuberanti allievi della storia lignanese che compongono Generazione Lignano, ovvero Leonardo Trabalza e Sofia Sapienza. Tre civiche sulle quali, per vincere le prossime elezioni, non si potrà prescindere. Per onorare il “Martedì Italiano” l’intrattenimento si arricchisce dei brani della Lega 〈Bosello〉 che non ha mai fatto mistero di voler caldeggiare la candidatura di Manuel Rodeano. Tuttavia, per strane combinazioni che incrociano la Lisagest, il nome del suo presidente è stato improvvisamente scartato e ora viene rimpiazzato con quello di Vico Meroi che potrebbe trovare la sponda nell’attuale vice sindaco Marosa. In quanto alle teste di serie, da segnalare che l‘amministrazione Fanotto sta vacillando pericolosamente. Il sindaco é nella fase di concimatura del terreno per il salto alle regionali, ma dietro di sé sta lasciando solo grumi di macerie. Il sindaco non riesce a tenere unite le truppe di Civicamente e nemmeno quelle di Pensieri Liberi. Il suo fido Ciubej ormai insegue gli ex compagni di partito trasferiti in Lignano Vola e punta su Ileana Bivi. Inoltre, il caso della cementificazione di Riviera Nord e lo scandalo dell lettera nascosta emerso durante l’ultimo consiglio, sono destinati ad assumere dimensioni ancora più rilevanti. Alla finestra, ma neanche tanto, sono gli espertissimi di “forza traggici”. Teghil e Iermano non si espongono ma le voci di un probabile ritorno dell’ex Del Zotto si fanno sempre più insistenti. In alternativa, non ancora smentita, quella del nome di Salvatore Benigno che a Lignano è di casa.