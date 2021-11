BurrascaConcessioni Exxx…Polzive!!! Il Consiglio di Stato randella i conservatori italici. Tremano i concessionari di Grado, Lignano, Monfalcone e Trieste. Stop a fine 2023

Duro colpo al partito dei conservatori friulani che non si arrende ai principi del libero mercato e della concorrenza che l’Europa sta faticosamente cercando di introdurre in tutti i paesi dell’Unione. Le attuali concessioni ai balneari delle spiagge facenti parte del demanio pubblico potranno proseguire solo fino al 2023, e solo per dare al governo il tempo di avviare l’indizione delle procedure del bando per acquisire nuovamente la loro gestione. E’ quanto ha deciso il Consiglio di Stato in una sentenza molto attesa, specie dopo che il governo Draghi aveva deciso di lasciare fuori l’annoso tema delle concessioni dal ddl Concorrenza e, dopo i rilievi dell’Europa sul tema, aveva fatto filtrare proprio di attendere delle pronunce giurisprudenziali. Si entra in un regime di concorrenza ed è la fine del mercato protetto.

Per i concessionari di Grado, Trieste, Monfalcone, Lignano e tutti i concessionari che avevano ottenuto una proroga fino a fine anno, non ci saranno più proroghe e lo stop viene confermato fino al dicembre 2023. La proroga delle concessioni fino al 2033, era stata più volte dichiarata inapplicabile dal Consiglio di Stato e oggi confermata. Dal giorno successivo al 31 dicembre 2023, spiega il Consiglio di Stato, non ci sarà alcuna possibilità di proroga ulteriore, neanche per via legislativa, e il settore sarà comunque aperto alle regole della concorrenza. Scaduto tale termine, quindi, «tutte le concessioni demaniali dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente da se via sia o meno un soggetto subentrante nella concessione». L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, rimarcando «l’eccezionale capacità attrattiva del patrimonio costiero nazionale», ha affermato che la perdurante assenza (nonostante i ripetuti annunci di un intervento legislativo di riforma, mai però attuato) di un’organica disciplina nazionale delle concessioni demaniali marittime genera una situazione di grave contrarietà con le regole a tutela della concorrenza imposte dal diritto dell’U.E., perché consente proroghe automatiche e generalizzate delle attuali concessioni (l’ultima, peraltro, della durata abnorme, sino al 31 dicembre 2033), così impedendo a chiunque voglia entrare nel settore di farlo. Secondo i giudici di Palazzo Spada, il confronto concorrenziale, oltre a essere imposto dal diritto Ue, «è estremamente prezioso per garantire ai cittadini una gestione del patrimonio nazionale costiero e una correlata offerta di servizi pubblici più efficiente e di migliore qualità e sicurezza, potendo contribuire in misura significativa alla crescita economica e, soprattutto, alla ripresa degli investimenti di cui il Paese necessita». I concessionari attuali potranno comunque partecipare alle gare che dovranno essere bandite. La Regione, che gestisce per il Demanio alcune spiagge di Grado e, a Lignano, Pineta e Riviera, incassa dai concessionari 5 milioni di euro all’anno. Il Comune di Lignano, per Sabbiadoro, riceve dai concessionari quasi un milione.