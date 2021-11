CarniaElettorale Exxx…Polzive!!! Brollo e Cacitti in conclave a Roma: Accordo col ministro Gelmini per l’incastro Tolmezzo-Trieste.

La battuta è rimbombata nell’ufficio del ministro Gelmini: “Tondo e Bubisutti in galleria (A23 i lavori interminabili) a controllare i lavori, noi col ministro…”.

Ieri la coordinatrice di Forza Italia del Friuli VG era ospite del presidente Berlusconi ad Arcore che le ha fatto i complimenti per l’incarico triestino, oggi si è precipitata a Roma per accogliere e accompagnare dal ministro Gelmini una delegazione di amministratori della Carnia. Ufficialmente l’incontro ha avuto per oggetto “le politiche di sviluppo della montagna friulana” (Cacitti è presidente del Consorzio Boschi Carnici), in realtà le prospettive del Pnrr e la programmazione europea sono finiti in secondo piano visto che Luigi Cacitti, responsabile di Forza Italia per l’Alto Friuli è stato presentato come il futuro candidato sindaco per il centrodestra del comune di Tolmezzo. Gli azzurri, dopo le scoppiettanti prestazioni alle ultime comunali, sono al settimo cielo, ai “traggici” non par vero di essere tornati al centro della politica regionale. In questo senso Cacitti e Brollo hanno stretto un patto di ferro che racchiude golosissime prospettive per le future scadenze elettorali. L’aspirazione, mai nascosta del leader di Forza Italia nell’Alto Friuli, è sempre stata quella di diventare sindaco di Tolmezzo. Francesco Brollo invece, dopo i due mandati in comune, sta pensando seriamente al consiglio regionale. L’incastro è temporalmente fattibile giacchè Brollo, per candidarsi alle regionali, dovrebbe dimettersi 3 mesi prima della data delle elezioni, orientativamente nel gennaio 2023, per tentare la corsa a Trieste. Non c’è dubbio che i due si aiuteranno a vicenda,

La “vacanza” amministrativa del comune di Tolmezzo sarebbe subito coperta con le elezioni anticipate di un anno (a Tolmezzo scadenza 2024).

Con la “fuga” di Brollo a Trieste per Luigi Cacitti si aprirebbe naturalmente la strada della candidatura, quota Forza Italia, nel capoluogo carnico. Resta l’incognita-lista per Francesco Brollo che, in attesa che Fedriga sciolga la riserva (Barbara Zilli nutre speranze di prendere il suo posto), potrebbe inserirsi nella Lista del Presidente. In ogni caso nella partita sulle scelte del sindaco di Tolmezzo sia Riccardi che Sandra Savino sono molto interessati agli sviluppi. All’incontro romano ha partecipato anche il presidente della Comunità di Montagna della Carnia, Ermes De Crignis.