CastaFriulana Exxx…Polzive!!! Il Consiglio Regionale Fvg si piega a Puzzer: Green Pass inutile, tamponare tutti consiglieri. Scuole nel caos.

Peggio che sul Titanic, casta politica in salotto; l’istruzione, il futuro del Paese, nel disagio. La direttrice dell’ufficio scolastico regionale Daniel Beltrame è preoccupata per i dati dei contagi nelle scuole: “I dirigenti scolastici non conoscono i nomi dei vaccinati. Le risposte in casi di emergenza e di infetti, non sono molto tempestive”. Diverso l’atteggiamento della casta dei 49 consiglieri regionali Fvg dove il presidente del consiglio, Zanin-Mtf 〈Forza Italia〉 ha fatto allestire una stanza all’interno del palazzo Oberdan per sottoporre i privilegiati e il personale impegnato nei due giorni di consiglio, convocato per domani e dopodomani, al tampone. Il test sará obbligatorio e l’esito dovrà essere esibito al personale incaricato che permetterà l’accesso all’emiciclo. Stesse operazioni per il personale e gli assistenti dei consiglieri. Paradossalmente, il presidente ZaninMtf dà ragione ai portuali di Trieste che hanno sempre contestato il Green Pass. Infatti, oltre allo scandalo del privilegio riservato a un centinaio di persone che, a spese di pantalone, gode del servizio gratuito di tamponatura, emerge la clamorosa contraddizione fra i sostenitori del Green-Pass e i tamponi. I consiglieri regionali aboliscono il Green Pass e preferiscono i tamponi. Polverizzate le paturnie sul certificato. Vince Puzzer e Paga Pantalone.