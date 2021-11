Consiglio Federale Lega. Prevale la linea di Salvini, impensabile entrare nel Ppe. Giorgetti rinnova la fiducia al segretario.

Il Consiglio federale del Carroccio, convocato dal segretario in quattro e quattr’otto doveva per l’appunto servire a mettere ll consiglio federale della Lega alla fine prevale la linea di Matteo Salvini quella sovranista e alternativa tanto alla sinistra quanto al Ppe. E anche Giancarlo Giorgetti, indicato come «ribelle» all’inizio del vertice di giovedì sera, ha rinnovato la sua fiducia al leader secondo quanto riferiscono gli «insider» presenti alla riunione. In un discorso durato 50 minuti Salvini ha ricompattato i vertici del Carroccio attorno ad alcune parole d’ordine. Prima tra tutte la lotta per il taglio delle tasse. Ma poi la collocazione del partito in Europa. Di fronte a Giorgetti che nei giorni scorsi (e non era certo la prima volta) aveva auspicato un approdo della Lega nell’area di centrodestra moderato rappresentata dal Ppe, Salvini ha ribadito il profilo sovranista e identitario che vuole imprimere alla sua leadership: «Il Ppe è subalterno alla sinistra, impensabile per noi entrarvi. Noi vogliamo formare un gruppo conservatore e di centrodestra.e carte in tavola e stabilire.