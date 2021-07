Consigliere regionale leghista si faceva rimborsare dalla Regione profumi e biancheria intima. Condannato a 4 anni e due mesi.

Si chiama Ugo De Mattia, 76 anni di Pavia di Udine condannato di concorso in peculato.

Era stati eletto in consiglio regionale nel 2008 nelle file della Lega. Nel periodo che va dal 2010 al 2012 il consigliere aveva fatto acquisti di vario genere rimborsati con i fondi pubblici assegnati al gruppo consiliare. Per questo motivo il Tribunale di Trieste ha condannato in primo grado l’ex consigliere a 4 anni e 2 mesi di reclusione. Per l’accusa si trattava di acquisti che non avevano alcuna attinenza con l’attività politica del partito. Cyclette, Biancheria intima, profumi e gioielli.