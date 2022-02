ConfindustriaUd Exxx…Polzive!!! I capricci di AnnaBellanna fanno infuriare gli Industriali friulani: pronti a uscire in massa dal sodalizio. L’aspirante sindaca già arrostita.

Nel pieno dei salti mortali cui sono costrette le partite iva e gli industriali per sbarcare il lunario, il costo dell’energia alle stelle, il rischio di un blocco delle forniture, la difficoltà del reperimento delle materie prime e la crisi che morde, la vice presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli si è messa in testa di fare i capricci e aspirare a diventare sindaco di Udine. La signora, forse per riscattarsi dalla bocciatura sulla proroga a presidente dello scorso anno e i richiami di Confindustria Nazionale, voleva tentare la strada della politica, ma è finita arrosto ancora prima di iniziare. Anzi, in 24 ore è riuscita a trasformare lo storico sodalizio degli industriali friulani in un caravanserraglio di mitomani scombinati. Come fosse un frullatore di concime. E i soci non l’hanno presa bene. Roberto Snaidero, già presidente di FederlegnoArredo, ragiona sul malcontento che ha generato il capriccio della vice: «Di fronte a dichiarazioni che lasciano presagire chiaramente la volontà di una candidatura, sarebbero opportune le dimissioni dai ruoli che ricopre nell’associazione». L’industriale di Majano (Ud) sollecita addirittura l’intervento dei probiviri. Insomma una bocciatura su tutti i fronti. Anna Mareschi finisce in un doppio frullatore: quello di Palazzo D’Aronco e quello di Palazzo Torriani. Un figura di merda planetaria che gli industriali friulani fanno fatica a digerire. Afferma Snaidero: “C’è il rischio che tanti soci abbandonino il sodalizio. Io stesso ci sto pensando con l’unica azienda con cui sono ancora associato”. AnnaBellanna GameOver. Ancora prima di cominciare.

L’opposizione ringrazia e finalmente, dal prossimo anno, la città potrà ritornare a splendere dopo la parentesi tragica cui l’hanno cacciata gli spaesati.