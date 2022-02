CuccagnaBergagna Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Buja su Il Gazzettino svela le caratteristiche del suo successore: 4 nomi per la poltrona di sindaco

Il Gazzettino ha inaugurato con l’edizione di ieri un nuovo ed originalissimo format di interviste agli amministratori dei comuni friulani. Il primo ad essere sottoposto ai raggi X del giornalista Tavosanis è stato il sindaco di Buja, Stefano Bergagna. Per codificare il successo dell’iniziativa vale il fatto che alle 9 di ieri mattina le copie del quotidiano erano già esaurite. Dalle riposte è emerso il tratto di un amministratore caratterizzato da una grande profondità di pensiero e un carattere molto deciso. Il fascino del mistero e del sogno non rivelato hanno incuriosito mezza Collinare. Quale sarà il sogno?

Scendendo sul piano politico anche Buja si trova al centro della burrasca elettorale. Bergagna dopo che per vent’anni ha guidato l’amministrazione – prima da vice poi da sindaco – non nega di guardare con discreta attenzione, ma senza influenzarle, alle immediate elezioni di primavera. La partita si presenta interessantissima per via della discesa in campo di Sandro Bortolotti, animatore ed ideatore della fortunatissima serie di “Fiorentina sotto le stelle” che in Monte riesce a riunire ogni anno migliaia di persone e gli altri nomi che sono di assoluto livello: l’europarlamentare Elena Lizzi, commissaria provinciale della Lega, bujese doc e attuale assessora comunale; la naturale aspirazione di Giovanni Calligaro, già esponente di spicco di Alleanza Nazionale e vice sindaco e le nuove leve. In vista del rinnovo, non mancano le spinte che giungono dal fronte più giovane come Alberto Guerra, vivace esponente del leghismo pedemontano con una vasta esperienza in campo amministrativo e attuale assessore alla cultura; spera nell’incoronazione sindacale. Poi ci sono i nomi di alcuni outsider fra i quali l’assessore allo sport Marco Zontone. L’amministratore gode di ampie simpatie fra il mondo sportivo locale. E’ stato un campione del ciclismo e a Buja la passione per lo sport delle due ruote è una religione.

In tutta questa girandola di nomi viene in soccorso un passaggio dell’intervista di ieri in cui il sindaco Bergagna si autodefinisce ottimista, elemento non marginale in campagna elettorale. per i candidati.