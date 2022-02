CoronaParty Exxx…Polzive!!! Il popolare scultore di Erto diventa uomo-immagne di Sappada. Ignorato il Parco Naturale delle Dolomiti. Spunta la consulenza della figlia.

Nelle ultime puntate di Cartabianca su Rai 3 il popolare ospite friulano Mauro Corona si è presentato, curiosamente, con diverse magliette in cui appariva il simbolo di Sappada. Sarà lui il nuovo testimonial della località dolomitica? Il sospetto affiora per via delle scritte a caratteri cubitali che bucano lo schermo ogni volta che si apre il collegamento con la falegnameria di Erto. Nella penultima puntata, lo scultore-scrittore ha esibito una maglietta con su scritto “Plodn State of mind”. Un marchio ideato dai giovani del posto che coniuga la ricca tradizione culturale locale (Plodn è il nome di Sappada nella lingua autoctona) con l’espressione internazionale e modaiola “State of Mind” appunto.

Nelle puntate successive, Corona ha cambiato maglietta e si é presentato con una t-shirt in cui appariva il classico simbolo “Sappada Dolomiti”. Come mai tanto affetto per Sappada e zero virgola per il logo ideato da Fedriga e da Ersa, ovvero “Io Sono Friuli Venezia Giulia”? Chissà, ma soprattutto nelle dirette viene sistematicamente dimenticato il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane cui lo scrittore non cita quasi mai. E’ l’ente che cura il sito del Vajont, comprese le escursioni, le guide, e la ricettività che presenta, in piena stagione, delle carenze spaventose. Fra i consulenti dell’Ente figura anche la figlia di Mauro Corona, Marianna, che ha un incarico di consulente del Parco in proroga da circa 20 anni. Mauro Corona uomo immagine “State of Mind” di Sappada.