ConcessioniDemaniali Exxx…Polzive!!! Trieste si adegua all’Europa. L’Autorità Garante del mercato randella il comune di Grado.

Sulle concessioni demaniali marittime, il comune di Trieste, primo in Italia, si adegua alle osservazioni dell’Autorità Garante del mercato dopo che l’organo ispettivo aveva richiamato gli uffici al rispetto delle “procedure concorsuali trasparenti e competitive, al fine di attenuare gli effetti distorsivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario per l’affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica”. Per questo motivo, il dirigente Luigi Leonardi, nella determina di assegnazione delle prime 50 concessioni su 103 del comune, ha inserito in determina i profili di evidenza pubblica e aperto i termini anche per ricevere domande alternative, in linea con le richieste dell’Autorità e dell’Europa. Le domande scadono il 17 agosto.

Diverso il punto per Grado dove l’autorità, nell’adunanza del 2 agosto scorso, ha rilevato che: “il Comune ha esteso la durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore dei concessionari esistenti, fino alla data del 31 dicembre 2033. In linea generale, l’Autorità ricorda che, in materia di affidamenti riguardanti l’uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l’individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l’espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica. Come recepito dal comune di Trieste.

L’autorità si spinge oltre e ammonisce l’amministrazione Raugna ribadendo che i principi dell’AGCM sono stati di recente confermati dal TAR Toscana, che ha integramente accolto il ricorso con cui la scrivente Autorità ha impugnato un provvedimento (emesso da altra Amministrazione comunale) di tenore analogo a quello qui in esame, riconoscendo così la piena legittimità dell’intervento dell’Autorità, in materia di proroga, senza gara, di concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative.