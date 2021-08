CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! Latisana rade al suolo il Saharismo. Centrodestra compatto a Grado ma Kovatsch scivola sul bilancio. A San Giorgio situazione critica.

Due consigli comunali di livello hanno macchiato la fresca esultanza del centrodestra per aver trovato, grazie alla baronessa della citta sul fiume, l’unità in vista delle amministrative. A Grado, Kovatsch, il candidato sindaco contrapposto a Raugna e pupillo di Martines si è astenuto sul bilancio della maggioranza. Il documento contabile presentava delle criticità che ne sconsigliavano l’astensione. Hanno votato invece convintamente contro Maurizio Delbello e Dario Lauto. Assenti Borsatti, Marin, Medeot.

A San Giorgio di Nogaro la situazione è totalmente incasinata. Ieri sera in consiglio si sono registrate molte assenze tecniche. Sul fronte del centro sinistra Del Frate, Pittis e Bonetto non si sono presentati, mentre Corso, Perfetti e Salvador erano sui banchi. Sinistra lacerata e un rimbalzo di livello che farà rumore nella bassa: Pietro Del Frate, dopo l’indisponibilità di Bonetto junior a candidare, risucchierà in lista, dalla tranquilla quiescenza, Bonetto Senior già vice sindaco di San Giorgio. In quanto al centrodestra, pur con le spigolature di Fiorin e le assenze di ieri sera di Luigi Barbana e Leonardi Butà della Lista Mattiussi, si tenterà di addivenire a una sintesi sul modello Grado.

In quanto all’effetto Latisana, parafrasando “il saggio” Orlandi: “l’ansia di perdere il predominio della Bassa Britannia ha generato l’improvviso miracolo”. La baronessa della Lega e la sua Corte, grazie al loro passo di lato, hanno aperto la strada alla candidatura unitaria del patriota Lanfranco Sette. Un sospiro di sollievo per i rapaci poltronari che altrimenti sarebbero finiti in comunità. L’effetto di Latisana si è subito allargato a Grado dove martedì sera gli esponenti di Fratelli d’Italia si sono piegati a 90 gradi e non hanno posto alcun tipo di resistenza, come in precedenza, verso Forza Italia. La poltrona di Latisana ha sbloccato una situazione che porterà a una promettente taratura anche a Tarcento, Palmanova, San Vito, Muggia, Cordenons, Pordenone…