CaluraElettorale Exxx…Polzive!!! Negoziato segretissimo nel cuore del Friuli. Il manager Guido Nardini e il medico Luigi Canciani nell’orbita di ProgettoFvg.

Solo i paracarri stanno fermi. Per il resto, malgrado la calura…, gli incontri e gli scontri si combinano come bolidi in parabolica. Il traguardo è la madre di tutte le elezioni: regionali 2023, ma le tappe intermedie per guadagnare la vetta sono impegnative.

Per il centrodestra, liquidata la fase Latisana, gli occhi sono puntati su Codroipo, il comune più importante del Friuli visto che Udine, sotto la guida di Fontanini-Olivotto, è diventato una dependance del Pio Albergo Trivulzio. Nella prossima primavera si vota e i negoziati sono già a buon punto. Uno che conosce come pochi il mestiere dell’ambasciatura è Luciano Facchini vero fuoriclasse della scuola vaticana che in queste settimane ha inanellato una serie di incontri di alto livello coronati con quello di stamattina a Codroipo.

L’urgenza di un incontro in pieno caligo è stata determinata dalle voci sempre più insistenti di una possibile candidatura a sindaco per il centrosinistra del manager Guido Nardini. Figura di livello europeo attualmente presidente della squadra di calcio del Codroipo con notevoli capacità in campo amministrativo. Le sirene degli eredi di Boem-Tonutti-Banelli sono travolgenti e per questo motivo Facchini ha iniziato un’efficace opera di persuasione sul manager.

Sembra più agevole la disponibilità del medico Luigi Canciani, già dirigente del distretto sanitario di Udine che, in prospettiva e grazie alla sua esperienza, potrebbe calibrare la gestione dell’Ente Moro. La lunga carriera alle spalle lo mette in una condizione di assoluto privilegio nei confronti dei vertici regionali della sanità. Durante l’incontro é spuntata l’ipotesi di un polo sanitario più esteso che rientra già nel programma del centrodestra codroipese. Secondo i presenti, lo stesso Riccardi avrebbe salutato con entusiasmo l’idea. Restando alla chiave politica, per Progetto Fvg si delinea una straordinaria stagione elettorale propedeutica alla profilatura della Lista del Presidente di cui tanto si parla.