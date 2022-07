ConcertForPresident Exxx…Polzive!!! Fedriga convoca la maggioranza nel suo ufficio di piazza Unità a Trieste. Impartite le linee guida per la campagna elttorale

Terminata con l’allegria delle fusette la campagna elettorale delle amministrative (il Friuli di gran lena rispetto al resto d’Italia), il presidente Fedriga ha convocato ieri pomeriggio nel suo ufficio di piazza Unità d’Italia tutti i consiglieri (solo un paio di assenti giustificati), capigruppo, segretari di partito (Savino, Dreosto, Rizzetto) e assessori per impartire le prime linee guida della campagna elettorale per le regionali. Il presidente ha chiesto compattezza, lealtà, no sputtanamenti interni; condivisione di argomenti sulla stampa; impegno massimo sul territorio; ha anticipato i punti salienti della manovra estiva e la messa a disposizione di una struttura molto leggera per distribuire, a chi ne farà richiesta e in tempo reale, le novità legislative della coalizione. Fedriga, dopo aver annunciato in mille lingue la sua volontà di ricandidare il prossimo anno, non ha nemmeno sfiorato l’argomento liste, anzi, ha incoraggiato gli alleati a non perdere la concentrazione nemmeno durante la brevissima pausa estiva. Si può dire che da oggi, sabato 2 luglio il centrodestra inizia ufficialmente la lunga campagna elettorale per le regionali. Il magnete Fedriga è irresistibile e le liste sono già Sold Out, come ai concerti.