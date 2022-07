LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Petardi sul Carroccio di Gorizia. Anna Cisint pilota i nomi della giunta Ziberna. Bufera sull’addetta di segreteria Mery Fabbro. Il rinnovamento del centrosinistra parte da Ronchi.

Per capire bene il motivo per cui al sindaco della porta accanto, “l’amico Rudy”, salga la pressione ogni qualvolta gli si chiedano notizie sulla giunta, bisogna fare due passi indietro. Poi, a seconda del grado di morbosità raggiunta, uno si sceglie le sfumature che desidera. Per esempio: il consigliere regionale Antonio Calligaris è stato testa di serie della lista della Lega a Monfalcone, sostenuto con garbo dal sindaco dei record Anna Cisint. Calligaris non è andato oltre le 65 preferenze. Il fulmineo lettore potrebbe obiettare: cosa c’entra il Beautiful della bisiacaria con Gorizia? Presto detto: Antonio ha fatto il diavolo a quattro per sistemare nella segreteria del gruppo consiliare della Lega, Mery Fabbro, sorella del segretario generale dell’Anci Alessandro Fabbro. Ed è per questo incastro che le acque attorno a Mery sono agitatissime. Il suo inaspettato e formidabile impegno che ha profuso a Gorizia per sostenere la Lista civica di Ziberna, ha destato più di qualche malumore in casa Lega (caduta all’8,26%) di cui è addetta di segreteria a Trieste. I militanti goriziani del partito di Salvini sono sull’orlo di una crisi di nervi. E forse anche cardiaca vista la rosa di nomi che circola negli ambienti del palazzo comunale rispetto alla giunta Ziberna-Bis. Il lavoro dell’addetta di segreteria della Lega in favore della Civica ha portato al risultato finale di oltre il 10% dei voti, assicurando il posto in giunta a Paolo Lazzeri e, visto l’impegno profuso in campagna elettorale, potrebbe spuntare il premio giuntale che Ziberna sta accarezzando in favore dell’addetta di segreteria della Lega, Mery Fabbro. Tutto, sotto il diretto controllo di Monfalcone dove Anna Cisint e Beautiful Calligaris, come anticipato in premessa, hanno il periscopio puntato su Gorizia. Niente scherzi. Ancorché il più votato della Lista Civica, Maurizio Negro è in lotta con la collega Silvia Paoletti per la carica di presidente del consiglio. E fin qui la clamorosa civica.

Le doglianze della Lega di Gorizia aumentano e sono ancora più acute quando si sfiora “Lega per Salvini Premier”. Qui la beffa è clamorosa. E sempre da Monfalcone la regia.

Luca Cagliari è risultato il candidato più votato della Lista e, sei posizioni più indietro, Roberto Sartori. Di chi stiamo parlando? Costoro sono i celebri transfughi che, nel febbraio scorso, dall’Udc sono passati alla Lega senza superare gli esami di maturità. Ed in giunta finirà un ex Udc ingaggiato dal Carroccio su sponda Cisint.

In questi giorni Ziberna vuole stare lontano dal ginepraio cui si è infilato, tuttavia appena l’argomento scivolerà sulla sua scrivania, le scintille saliranno lungo tutta la dorsale isontino-giuliana: Gorizia-Monfalcone-Trieste, sotto il controllo del periscopio.

Restando ai margini dei nostalgici dell’Impero, va rilevata la vittoria di Mauro Benvenuto a Ronchi dei Legionari. Un successo tondo del PD che ha ottenuto un incoraggiante 20%. Secondo i vertici locali dei Dem, il risultato va capitalizzato e utilizzato come base di partenza per il rinnovamento del partito.