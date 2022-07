DeclinoFriulano Exxx…Polzive!!! L’autonomista Fontanini cogliona gli allocchi friulani: Affidato a una ditta di Mantova il progetto grafico per il sito web di Friuli Doc 2022.

In Friuli non vi sono ditte specializzate in materia di web. Terzo Mondo. Così vede Fontanini. Pare che non ci siano aziende in grado di soddisfare le esigenze di sindaco e assessore in merito all’aggiornamento della pagina del sito di Friuli Doc e per questo motivo si sono rivolti, con affidamento diretto e senza gara, a una ditta di Mantova, la “x-Plants Srl” per aggiornare le pagine. Capitale sociale 10mila euri e, tra i clienti più fedeli, figura anche la CoopNordest.

Il sindaco autonomista che non ti aspetti si materializza nel momento clou della Festa dei rubizzi friulani: Friuli Doc. Secondo Maurizio Franz, assessore alla ripetizione degli eventi ideati da Honsell, per l’edizione di quest’anno è necessario dotare il sito web della manifestazione di un nuovo progetto grafico. Per farlo l’assessore Franz ha ritenuto necessario “allinearsi all’immagine grafica coordinata e proposta dalla ditta specializzata Ads Glen Srl”, a cui era stato affidato il servizio di ideazione e implementazione del piano di comunicazione per gli eventi organizzati nel biennio 2021-2022.

Quindi, per aggiornare alle più moderne esigenze di fruibilità il sito web della manifestazione dei rubizzi friulani, Fontanini potrà “veicolare i contenuti della kermesse enogastronomica e l’offerta turistica di eventi e manifestazioni, con funzionalità maggiormente adeguate ed aggiornate ai tempi e ad un costo concorrenziale di mercato”. In Friuli non esistono aziende in grado di competere con gli amici lombardi. Per questo motivo, sindaco e assessore paraguri friulanofoni hanno ritenuto di affidare il servizio in oggetto alla società xPlants.it Srl di Levata di Curtatone (MN), al prezzo complessivo di € 5.978,00. Declino Friuli,