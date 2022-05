CodroipoElettorale Exxx…Polzive!!! L’assessore Bini lusinga le imprese: Subito un distretto del Commercio; via le scartoffie; nuove opportunità per i giovani. Gianluca Mauro: San Simone diventerà un festival gastronomico

Affollatissimo incontro ieri sera al Nodo per la presentazione del programma elettorale focalizzato sul commercio che “ProgettoFvg” ha illustrato agli esercenti. Tutti d’accordo: Codroipo deve “Girare pagina” e può farlo partendo dalla certezza che c’è un portone aperto con Trieste dove siede un assessore regionale, Sergio Bini, che ha trasferito il primato e l’esperienza delle proprie aziende nelle stanze di pilotaggio della politica. Tierry Snaidero, coordinatore del Medio Friuli per “ProgettoFvg” ha introdotto i relatori richiamando l’attenzione sul preoccupante quadro cui si trova il terziario e le possibili soluzioni. Il candidato sindaco per il centrodestra Gianluca Mauro ha subito dimostrato di avere le idee ben chiare su cosa fare e da dove partire: “Codroipo possiede un patrimonio di risorse culturali, sociali, ambientali e gastronomiche che sono imbattibili ma ancora inespresse. Manca un elemento decisivo e fatale – afferma il candidato sindaco – la comunicazione. In tal senso avanziamo per gradi: Rilancio di San Simone come grande festival culturale arricchito dalla riscoperta di una tradizione centenaria locale che è quella del Baccalà“. Par di capire che la strada sia quella di creare un incontro di passioni che va interfacciato con Pordenonelegge, FriuliDoc, Gorizia capitale della cultura, Aquileia e Illegio. Un appuntamento non fine a se stesso ma che va allargato in un disegno più ampio, oltre il perimetro del Medio Friuli. Nel dettaglio anche l’idea di creare una sorta di commissione permanente sullo “Sviluppo Impresa” da tarare sul territorio. Gianluca Mauro ribadisce: “Non si vive di sole Frecce Tricolori“. Sollecitato da Snaidero ha preso la parola l’assessore Bini che, da navigato front man di scuola Ambrosetti, ha elencato la bontà del lavoro fatto in questi anni. “Io e Gianluca Mauro ci conosciamo da parecchio tempo. Oggi ci ritroviamo qui e anche lui, come me, ha fatto una scelta: Dopo aver creato centinaia di posti di lavoro ci siamo messi al servizio dei cittadini. Se uno possiede i fondamentali, nel medio periodo le qualità dell’individuo emergono, senza discussioni. Per fare le cose occorre essere uniti, e noi, come centrodestra, come a livello regionale lo siamo”. L’assessore ripercorre velocemente il suo primo periodo, intenso, alla guida di uno dei comparti più colpiti dalla pandemìa. “In questi 4 anni da assessore al turismo la regione e grazie a Fedriga ha erogato oltre 500milioni di euri per lo sviluppo e a sostegno delle imprese. Ho elaborato una legge “sviluppo impresa” che sta dando un grosso impulso all’economia regionale. Posso anticipare che a luglio, nella manovra di assestamento di bilancio, ci saranno ulteriori risorse per le imprese”. L’esponente della giunta Fedriga non si limita ad accarezzare i propri allori, ma allarga il campo e, considerato il tessuto economico del Medio Friuli caratterizzato da micro e piccole imprese promette battaglia alla burocrazia. “Semplificare la vita a chi produce, occorre instaurare un rapporto di fiducia con la pubblica amministrazione. Principio necessario e urgente per permettere all’area incastrata nel cuore dell’Europa di lottare per la Champion League non per la salvezza”. Infine la proposta che trae spunto dalla “Sviluppo Impresa”. «Come in altre realtà – dettaglia Bini – vedi Monfalcone, Tresemane e Pordenone, anche a Codroipo occorre iniziare a pensare alla realizzazione di un distretto del commercio». La volata verso il 12 giugno è iniziata e la presenza dell’interista Fedriga ieri ha elettrizzato il mercato.