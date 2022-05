ManicomioConfindustria Exxx…Polzive!!! Le paranoie del ducetto friulano: “L’Ilva di Taranto (400 morti) chiusa a causa dei fondamentalisti ambientalisti”. La cupola sanvitese respinge la Fileo dalla Zipr.

Confindustria Alto Adriatico e Camera di Commercio di Pordenone e Udine stanno trescando con i delegati dei comuni soci del Consorzio Ponte Rosso di San Vito per impedire alla Fileo di Vicenza, la ditta che ha acquistato i terreni promessi dal direttore del consorzio Gerolin alla Silva, di entrare a far parte del consorzio. Attualmente sono 217 le aziende insediate, ma Gerolin e Barel, i pretoriani di Agrusti (già arrestato a Roma per tangenti nel ’94), hanno l’ordine di cacciare un’azienda a inquinamento zero per favorire la costruzione di un pericolosissimo deposito di scarti di legno per la Kronospan, ovvero la Silva. Il progetto ha compiuto un passo avanti grazie all’approvazione del Pac avvenuto la settimana scorsa da parte della giunta del sindaco Bernava. Ha destato non poca sorpresa la presenza del ducetto Agrusti in consiglio comunale. Accomodato tra i banchi, voleva assicurarsi che i suoi burattini votassero a favore del Piano come poi è avvenuto. La cittadinanza di San Vito ha così assistito a una delle pagine più cupe della storia pordenonese: il tradimento delle promesse elettorali che Bernava aveva distribuito per farsi eleggere sindaco: La truffa di Palazzo Rota. Non c’era nessuna fretta di approvare il Piano, eppure il sindaco, per obbedire agli ordini di Confindustria ha accelerato la pratica. Un venduto agli austriaci per una scodella di crauti.

Tuttavia ieri è stata scritta un’altra pagina disgustosa di questa triste vicenda che ha per protagonista Confindustria e Camera di Commercio di Pordenone-Udine (Agrusti è vice presidente in accordo col presidente Da Pozzo per una spartizione di poltrone). Durante il convegno sulla transizione ecologica che si è tenuto ieri in un’azienda della Zona Industriale Ponterosso, il ducetto ha affermato che “l’Ilva di Taranto è stata bombardata dalle carte bollate ad opera di fondamentalisti ambientalisti“. Per il paranoico Agrusti il danno sanitario provocato dall’azienda non conta. Eppure il rapporto Oms relativo all’ex Ilva ha calcolato in circa 270 morti premature, con un range che arriva fino a 430 decessi evitabili: l’intervallo annuo è infatti di 27-43 morti premature. Se fossero invece state applicate le prescrizioni previste dall’Aia 2015 – sempre secondo l’Oms – le morti premature non supererebbero le 50 unità con un range fino a 80 decessi nel corso dei successivi dieci anni. Non c’è bisogno di commentare. Il presidente di Confindustria ha dimostrato i limiti di una compagine antistorica, un relitto volgare, arretrata e pericolosa. In tempi in cui la tutela dell’ambiente deve combinarsi con le nuove industrie, Confindustria sostiene aziende con preoccupanti percentuali di tossicità ambientale. La Kronospan vorrebbe costruire 3 ciminiere alte 40 metri quando nella zona i dati sugli sforamenti dei limiti di legge sono abbondantemente superati. Inoltre, come si evince dalla recente relazione del comune, il progetto non rispetta il principio dei “Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”, che prescrive dettami molto severi. Condizione questa che insiste nella fattispecie perché sono presenti delle abitazioni sparse a meno di m. 500 e il livello di tutela da osservare. L’intervento è localizzato a una distanza di circa 350 m. da una funzione sensibile, così come indicata dai criteri localizzativi: si tratta infatti della fattoria sociale e didattica “La Volpe sotto gelsi”, struttura comunale affidata in gestione ad una cooperativa sociale e attualmente convenzionata con l’Amministrazione Comunale. Taranto-Pordenone.