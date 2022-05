CasellatiSaltati Exxx…Polzive!!! La presidente del Senato pronta per il salto della quaglia: da Berlusconi a Meloni. Luca Ciriani il facilitatore del balzo. Domani sarà a Pordenone dal sindaco.

La notizia della visita della presidente del Senato domani sera a Pordenone ha raggiunto anche la Lombardia. Rimbalzi milanesi segnalano un marcato disappunto avvertito nell’entourage berlusconiano, soprattutto da parte di Licia Ronzulli, fedelissima del Cav. e neo coordinatrice regionale. In un momento in cui Berlusconi tenta di ricompattare la coalizione (vedi vertice di ieri), la Casellati potrebbe tradire il partito che l’ha fatta diventare seconda carica dello Stato per passare con Fratelli d’Italia. Fra i protagonisti della trattativa compare il nome del capogruppo al Senato Luca Ciriani. E, guarda caso, domani sera la presidente sarà a Pordenone ospite di un incontro organizzato dal sindaco Alessandro Ciriani cui parteciperanno un rappresentante della regione, la sindaca di Zoppola e presidente del Cal Francesca Papais, la trottola di Confindustria Alto Adriatico Agrusti (già arrestato a Roma nel ’94 e nelle peste in Procura a Treviso per tentata corruzione di un ufficiale della Tributaria) e il presidente del teatro Verdi.

Forza Italia non è in scaletta. Per questo motivo sono in molti a intravedere nella presenza di Casellati a Pordenone l’intreccio di una trattativa sotterranea iniziata dopo il catastrofico esito delle elezioni presidenziali del febbraio scorso. La ferita non si è rimarginata e lei sbatte la porta a Berlusconi.

Tuttavia in politica nessuno è allocco e alla base del balzo verso Meloni c’è la paura di non venire rieletta il prossimo anno. Secondo “Il Fatto Quotidiano”, Casellati non ha mai goduto di buoni rapporti all’interno di Forza Italia e la rottura definitiva è stata celebrata ai tempi della candidatura al Quirinale. “Quel venerdì nero si andò a schiantare in aula contro 72 franchi tiratori del centrodestra tra cui 50 proprio di Forza Italia. Alcuni giorni dopo ci fu lo sfogo con Berlusconi ad Arcore e, notizia di questi giorni, il mancato invito a Sorrento alla kermesse organizzata da Mara Carfagna: “Verso Sud”. Per questo motivo anche alla Casellati, come ai più umili peones, il pensiero di non ritornare in parlamento fa tremare le vene ai polsi. La vanagloria fa miracoli e il suo passaggio a Pordenone ne è la testimonianza. Venerdì mattina, terminata la visita nella destra Tagliamento, la presidente del Senato si dirigerà verso Udine. Il segretario regionale di Fratelli d’Italia, onorevole Rizzetto, fa sapere che non sarà ad accoglierla. Anche questa è una spia che segnala un’incrinatura dei rapporti fra i Meloniani in Friuli.