CisintCiriani Exxx…Polzive!!! I due sindaci rassegnano le dimissioni per volare a Bruxelles. Ciriani nomina Valter Santarossa all’Interporto. Cisint resta assessora ai lavori pubblici di Monfalcone. Ipotesi nuove elezioni nel 2025.

I due sindaci più popolari del Friuli e capaci di raccogliere un notevole consenso alle ultime elezioni europee hanno rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche (Ciriani il 28 giugno e, annunciate oggi, da Cisint). Per ambedue la carica di parlamentare europeo è incompatibile con quella di sindaco di Comune con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Il sindaco di Pordenone ha fatto in tempo a firmare l’ultimo atto del suo mandato: la nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione della società partecipata “Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone s.p.a.” in sostituzione del designato rinunciatario Tavella che, con nota del 1° luglio 2024 ha ritirato la propria disponibilità a ricoprire la carica per conto dell’amministrazione comunale. Il sindaco ha ritenuto opportuno di procedere alla nomina per il triennio 2024-2026 di Valter Santarossa, quale componente del Consiglio di Amministrazione.

Conferenza stampa stamane del sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint che, nell’annunciare, non senza un po’ di emozione, la presentazione delle dimissioni da primo cittadino, efficacia dal 19 luglio, ha esposto obiettivi e impegni programmatici che caratterizzeranno la sua azione a livello locale e in ambito europeo, con un richiamo al lavoro fatto nei principali settori e alle prospettive della città. Punto fermo è la presenza in giunta per completare l’attuazione del programma e rispettare la promessa fatta in questo senso agli elettori prima del voto europeo, con un ruolo importante con il referato relativo a “Linee strategiche, Relazioni istituzionali e Gestione finanziaria” che comprende anche le deleghe già di diretta competenza dei lavori pubblici. Funzioni, dunque, centrali perché sono quelle che attengono al ruolo e al futuro di Monfalcone. Un messaggio chiaro con il quale Cisint ha confermato la volontà di «continuare nella mia battaglia di cambiamento e trasformazione della città e rispettare l’impegno con le migliaia di monfalconesi a cui ho promesso di restare per garantire l’attuazione del programma sulla base del quale mi hanno eletta sindaco nel 2022. La mia azione al parlamento europeo sarà un valore aggiunto di opportunità politiche per il territorio perché nessuno meglio di un sindaco può portare a quel livello i bisogni della gente e dei territori da cui l’Europa è stata sinora lontana e promuovere il cambiamento dal basso delle politiche europee rendendo protagoniste le comunità locali». Per la neo europarlamentare, bisognerà rafforzare i risultati conseguiti in questi anni e assicurare l’indirizzo politico-programmatico che continuerà nel solco dei valori, dei programmi e dei progetti messi in campo negli ultimi sette anni e richiamati nella conferenza stampa. Valori e immigrazione. «Al primo punto della mia agenda rimane la difesa dei valori e della nostra identità per promuovere le nostre radici cristiane e i fondamenti della democrazia occidentale. Per questo è fondamentale il contrasto all’immigrazione e soprattutto al processo di islamizzazione che si sta diffondendo in tutti i Paesi europei. Riguardo alle vicende locali non possiamo transigere dal pretendere il rispetto della legalità e del fatto che le leggi sull’urbanistica e sulla sicurezza pubblica devono essere uguali per tutti i cittadini».

A sua volta, il vice sindaco Antonio Garritani ha voluto sottolineare le capacità politiche e professionali di Anna Maria Cisint: “La città ha mostrato di apprezzare questi sette anni di sindaco e i trent’anni di esperienza nelle autonomie locali e la passione che ha guidato questo lavoro”. Le dimissioni, con l’assunzione dell’incarico di assessore scatteranno dal prossimo 19 luglio. La maggioranza regionale sarebbe orientata a portare al voto i due comuni il prossimo anno con quello di Nimis. A Pordenone Alberto Parigi ha già lasciato intendere di voler assumere l’eredità di Ciriani. A Monfalcone Fratelli d’Italia vorrebbe dare le carte.