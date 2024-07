ShimpeiMartireNostro. Giovedì 4 luglio la grande commemorazione alla vittima dell’assurda violenza. Ore 17,30 in sala Ajace a Udine. Il cordoglio di una città che non si piega alla paura. Corteo silenzioso lunedì 8 luglio. Non c’è pace senza Giustizia. NPWJ.

E’ il nostro 11 settembre. Quella data, 28 giugno, in cui è stato dichiarato morto l’imprenditore giapponese che aveva cercato di sedare una rissa scoppiata in pieno centro (via Pelliccerie) di Udine tra tre giovani veneti e due ucraini. Il comune ha disposto che Giovedì 4 luglio i friulani potranno salutare per l’ultima volta Shimpei Tominaga. Il momento di commiato è stato organizzato in sala Ajace dove, giovedì 4 luglio, dalle 17.30 alle 19.30,sarà esposta la bara e i cittadini potranno abbracciare i familiari e ringraziarli per la lezione di vita lasciata da Tominaga. Il comitato “Udine Sicura” rende noto che «Shimpei Tominaga ci ha insegnato che il senso civico deve prevalere sull’individualismo. Invitiamo tutti i cittadini che credono come noi nello stato di diritto e che vogliono una Udine in cui non si abbia paura di vivere, a partecipare al corteo silenzioso organizzato lunedì 8 luglio alle 18.30. Partiremo da piazzale XXVI Luglio per proseguire in via Marangoni, via Poscolle e vicolo Raddi perchè qui abitava Tominaga e qui verranno deposti dei fiori bianchi nel rispetto della tradizione giapponese del lutto. Il corteo riprenderà la marcia in via Canciani, piazza San Giacomo e piazzetta Belloni per giungere così sotto il municipio, mentre sarà in corso il consiglio comunale.