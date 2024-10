CirianiEuroFriulani Exxx…Polzive!!! L’ex sindaco di Pordenone sempre più leader dei Benito Remix. Elenca le soluzioni per lo sviluppo locale. Nominato Pittioni punto di riferimento. Assenti i vertici regionali.

Alessandro Ciriani, dopo l’elezione all’europarlamento è in tour per ricordare all’elettorato che il suo impegno verso chi gli ha dimostrato fiducia non verrà meno. Ieri sera, di fronte a un centinaio di persone, ha elencato a Udine le prime proposte. Ricorda: “Grazie a tutti coloro che hanno partecipato questa sera al Centro Culturale Le Grazie di Udine! È stato un piacere condividere i risultati e le sfide affrontate nei primi mesi al Parlamento Europeo. Abbiamo discusso di fondi europei, politiche migratorie, innovazione e sviluppo locale, confrontandoci su come questi temi possano sostenere il futuro della nostra regione. Continuiamo insieme questo percorso!”. Assenti il segretario regionale del partito Walter Rizzetto e il provinciale Gianni Candotto (giustificato per impegni di lavoro). Profili di incomprensioni fra i pordenonesi e i friulani. Le assenze di alcuni esponenti udinesi invece erano giustificate per via che l’evento coincideva con la convocazione del consiglio comunale. Durante la serata Alessandro Ciriani ha investito Antonio Pittioni dell’incarico di responsabile sul territorio dell’attività di europarlamentare.