PordenoneRibaltone Exxx…Polzive!!! Un pakistano rovina la festa della presentazione di città della cultura 2027: arrestato mentre spacciava.

Ieri gli amministratori del capoluogo della destra Tagliamento hanno presentato al pubblico il dossier di una cinquantina di progetti per far diventare Pordenone Capitale italiana della cultura 2027. Alcuni giorni prima un pakistano è stato arrestato per spaccio. I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone e gli Agenti della Polizia Locale del Distretto “Friuli Occidentale” hanno tratto in arresto lo straniero sorpreso nell’atto di spacciare droga ad un connazionale. L’intervento origina dal controllo congiunto dell’area del Noncello, operato dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Pordenone e dal personale del Reparto Mobile della Polizia Locale, nel cui ambito, grazie ad un’attenta attività di osservazione, è stato notato, nei pressi del ponte di Adamo ed Eva, uno scambio tra due stranieri, subito qualificato, grazie al pronto intervento dei Militari e degli Agenti, come una cessione di hashish. Mentre l’acquirente veniva identificato, lo spacciatore, un trentenne pakistano, cercava di sottrarsi con violenza al controllo, venendo, tuttavia, fermato e tratto in arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Indosso, l’uomo aveva occultato 110 euro e 64 grammi di hashish.