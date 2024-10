Il voto favorevole al centrodestra in Liguria ha avuto riflessi anche in Friuli VG. Il ministero delle infrastrutture vuole chiudere in tempi brevissimi la questione della presidenza dell’autorità portuale di Trieste. Alessio Illi, attuale presidente dell’oleodotto transalpino Tal Siot, conferma di aver dato la disponibilità. Il suo nome va ad inserirsi fra gli altri in corsa: Massimo Campailla, Antonio Gurrieri e Vittorio Torbianelli.