CinCinBrandolin Exxx…Polzive!!! Lo sport aiuta. Il comune di Cervignano affida direttamente al presidente del Coni Fvg il progetto di adeguamento del palazzetto dello sport. Importo 130 mila euri.

Lo sport facilita le relazioni, unisce i popoli, rinsalda vecchie amicizie e fa danzare gli appalti. Tutto regolare, ben s’intende. Solo che i maliziosi scoprono che a Cervignano del Friuli la giunta di centrodestra mantiene buoni rapporti col centrosinistra e con un ex parlamentare del Pd (ora non più coi democratici) che da diversi anni è presidente del Coni Fvg. Si tratta di Giorgio Brandolin che di mestiere fa il progettista ingegnere. Il mese scorso, il comune ha affidato all’eclettico presidente e direttamente per 130mila euri (ribasso del 2,7%), la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico economica per l’adeguamento del palazzetto dello sport, l’eventuale demolizione e ricostruzione dell’impianto. Brandolin, per l’occasione, ha costituito una “Rti”, di cui è capogruppo, assieme a Roberto e Alessandro Ocera, Alessandra Monorchio e Davide Grtner. A ognuno dei componenti viene riconosciuta una quota parte dei 130mila euri dell’importo lavori. La spesa corrente per l’incarico è stabilita in 140 mila euri. La notizia dell’affidamento ha fatto immediatamente il giro delle “sette chiese” del centrodestra della bassa friulana e la “cortesia sportiva” ha provocato più di qualche mal di pancia. Come dicevamo, lo sport unisce, premia, rinsalda vecchie amicizie e fa danzare gli appalti. Calcio e malta. In epoca in cui Brandolin (2013-18) palleggiava con la politica in transatlantico, svolse un ruolo determinante per il completamento dei lavori del nuovo stadio Friuli dei Pozzo. Il presidente ha sempre tenuto a precisare che i rapporti fra il Coni e il dirigente dell’Udinese calcio sono sempre stati ottimi. Oggi il dirigente dell’Udinese calcio (Rigotto) è assessore nella giunta Balducci che detta la linea dell’attività amministrativa del comune. Cin Cin Brandolin.