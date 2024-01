MandatoBarattato Exxx…Polzive!!! Salvini svende la Sardegna ai BenitoRemix in cambio del terzo mandato a Zaia. Pronta la modifica di legge. Perché il fascino del “Terzo” seduce il Friuli? L’analisi del “Foglio”: Salvini potrebbe far perdere Meloni.

Pur se marginale, la vicenda del terzo mandato ai presidenti di regione che arroventa le segreterie dei partiti di maggioranza (Forza Italia sempre contraria), sta raggiungendo le coste friulane e il palazzo della politica regionale. Premessa brutale: Dietro la rinuncia alla candidatura di Solinas in Sardegna (quota Salvini) per fare spazio a Paolo Truzzu (Meloni), c’è l’apertura della premier a mettere nero su bianco una norma che estenda fino a tre mandati consecutivi la possibile permanenza dei governatori alla guida della regione. Significa che Zaia sarebbe blindato per la quarta volta (considerato che la legge regionale veneta di attuazione è entrata in vigore nel 2015). Il baratto, avallato dai Benito Remix, verrebbe concepito sotto forma di emendamento di modifica alla legge del 2 luglio/2004 sostituendo le parole “secondo mandato” con “terzo mandato” e modifica al testo unico enti locali che prevede che non ci siano più limiti di mandati per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti (già in vigore in Friuli) e la possibilità del terzo mandato fino a 15.000 abitanti. Dreosto, segretario regionale Fvg Lega, vorrebbe eliminare anche il tetto dei 15mila. La proposta di legge, se passasse, avrebbe un riverbero portentoso anche in Friuli, notoriamente molto sensibile a terzi mandati di sindaci. Un passaggio che interessa Dreosto-Savino e Rizzetto. Un pò meno Caterina Conti, Moretuzzo, Honsell e Capozzi. Liberando il vincolo del secondo mandato per i sindaci anche nelle città capoluogo, significherebbe guardare con più serenità ai comuni che vanno al voto a maggio-giugno e, in prospettiva, alle scadenze di Pordenone, Monfalcone e Gorizia. Trieste dipenderà da Dipiazza. In merito alle tensioni all’interno della lega e i rapporti con Fratelli d’Italia-Forza Italia, il Foglio di oggi è illuminante (una sintesi):

“Ci stanno prendendo per il naso”. Alla Camera, dalle parti di Forza Italia, significa “che Salvini si oppone ancora e non molla la Sardegna”. La perdita della Sardegna è pesante. Andrea Crippa, il vicesegretario della Lega, ai cronisti sparsi, dice che “la Lega è leale ma non è schiava”. Non c’è l’accordo ma neppure l’armonia. Un episodio simbolico dello stato d’animo della Lega si è verificato a Venezia. Ogni fine anno viene organizzata una cena tra consiglieri regionali leghisti. Quest’anno per la prima volta è saltata. Nessuno voleva brindare al nuovo anno. Flavio Tosi, ex sindaco di Verona, oggi in Forza Italia, setaccia ormai il Veneto casa per casa come fosse in campagna elettorale. Un altro episodio. L’unico congresso regionale della Lega che non è stato ancora celebrato (gli altri sì) è quello lombardo. Il candidato era per tutti il capogruppo del Senato Massimiliano Romeo. Lo aveva confermato pure lui, pochi mesi fa, a Milano, che, se serviva, “non si sarebbe tirato indietro”. Se non si è tirato indietro, e non si è tirato, è evidente che sia accaduto qualcosa. Salvini non è convinto. Sono episodi minori ma che raccontano un clima. La premier deve ora valutare, con attenzione, la sua eventuale candidatura alle europee. L’ex premier Giuseppe Conte dice al Foglio che “se Meloni dovesse candidarsi aprirà una crisi irreversibile della sua maggioranza, con i suoi alleati”. Se con Meloni non può vincere, Salvini può pur sempre farla perdere. Questa è l’opinione dei parlamentari leghisti su Truzzu, sindaco di Cagliari che Meloni vuole in Sardegna: “Sta in fondo alla classifica dei sindaci più amati. Perderà”. Scintille.