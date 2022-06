CicloneMonfalcone Exxx…Polzive!!! Salvini: “Squadra che vince non si cambia. Cisint, orgoglio nazionale della Lega, sarà costretta a fare il sindaco e il governatore resterà Fedriga”. Stoccata del presidente a Fontanini: «Le altre regioni mi chiedono il marchio “Io Sono FVG”».

Dopo Lignano e prima di raggiungere Gorizia, la turnée elettorale di Salvini in Friuli ha fatto tappa a Monfalcone, dove lo attendeva la candidata sindaca Anna Cisint in corsa per il bis. Il leader leghista è apparso in grande forma a dispetto delle critiche che gli sono piovute addosso in questi tormentati giorni di guerra. Accompagnato da Fedriga (con la fiammante t-shirt “Io sono Friuli Venezia Giulia”), Dreosto, Pittoni, Calligaris, Edoardo Petiziol (anche lui T-shirt azzurra come il cielo di Grado e il marchio “Io sono FVG”) e da un’elegantissima Federica Seganti. Il leader del Carroccio ha subito messo le cose in chiaro e scomodato la recente vittoria dello scudetto del Milan per ribadire che: “Squadra che vince non si cambia, Anna sarà costretta a fare il sindaco e, mi dispiace per il governatore (tifoso dell’Inter), anche lui sarà costretto a fare il presidente”. L’entusiasmo è alle stelle soprattutto quando afferma che: “La sindaca Anna Cisint è l’orgoglio nazionale della Lega – e aggiunge – E’ una tosta, non vi faccio leggere i messaggi che ci scambiamo, ma vi posso assicurare che Monfalcone è in buone mani”. Salvini coglie le sollecitazioni dei presenti per elencare alcuni brani del vangelo leghista: “Siamo riusciti a confermare la flat tax fino a 60mila euri di reddito; ci siamo opposti alla revisione del catasto; prometto che mi impegnerò per azzerare la legge Fornero che dovrebbe tornare in vigore col primo gennaio 2023; sto lavorando per la pace. Mi accusano di essere filo russo. Se Putin ha invaso l’Ucraina, con chi dovrei negoziare la pace? la mia preoccupazione è quella dei prezzi della benzina, della carne e della pasta che stanno aumentando vertiginosamente. La pace è urgente adesso“. insiste Salvini. Infine, lo stormir di parole ha raggiunto il casus belli del fine settimana tirato sù dal sindaco di Udine Fontanini (Il marchio è bruttissimo e l’asse leghista Trieste-Pordenone che taglia fuori Udine). Salvini guarda Fedriga e Cisint e viene rapito dal marchio che si legge sulla maglietta del presidente friulano: “Sentire il governatore parlare di Io sono Friuli Venezia Giulia mi ha emozionato, è un onore che mi riempie di orgoglio”. Per chiudere la giornata, Cisint ha polverizzato sul nascere la polemica provocata da Jahangar Sarkar, il candidato della Comunità bengalese infilato nella lista “Noi con l’Italia” di Renzo Tondo che si è autosospeso. Aveva minacciato di “tagliare le dita” a chi avrebbe votato per Morsolin.

Prima della fuga verso Gorizia il presidente Fedriga, a proposito del marchio, rivela: “I colleghi delle altre regioni mi stanno chiedendo di esportare da loro il nostro marchio, in ogni caso, per sgombrare il campo da qualsiasi polemica, Fontanini sarà il nostro candidato per le prossime comunali di Udine”.