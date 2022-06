CalcioMarcio Exxx…Polzive!!! Il ritorno di Zico in Friuli e lo scandalo del giocatore bianconero Riccardo Pinzi. I sospetti sulle ultime tre partite dell’udinese. Il Giudice Sportivo dovrà chiarire la vicenda.

La grande festa di Zico in Friuli coincide con una colossale figura di merda bianconera che ha insospettito i burattinai dello sport che produce più episodi di violenza di tutto il pianeta. Due le spie rosse, accecanti, che si sono accese sopra lo Stadio Friuli. La prima, relativamente ai risultati delle ultime tre gare; la seconda, su un giocatore che di nome fa Riccardo Pinzi. L’ingresso in campo di quest’ultimo al 90esimo dell’ultima gara di campionato contro la Salernitana ha sorpreso anche il telecronista di Dazn. Un magheggio planetario che solo i Pozzo potevano inventarsi: l’ingresso in campo del figlio del vice allenatore dei friulani ha spiazzato Ricky Buscaglia, il telecronista di DAZN impegnato nel racconto della partita Salernitana-Udinese: “È entrato un calciatore con la maglia N°75 che non risulta in distinta, Pinzi“.

Orazio Accomando, il bordocampista presente all’Arechi di Salerno, aveva registrato l’anomalia e conferma: Pinzi non era nella distinta cartacea consegnata all’arbitro Orsato. Sia nelle comunicazioni pubbliche, che sui canali social, che sul sito ufficiale ed anche nella distinta consegnata alla stampa, il nome di Pinzi non compariva nell’elenco dei calciatori bianconeri. A questo punto i sospetti investono l’intero Friuli calcistico e vengono nascosti all’incolpevole Zico in turnée nel Friuli della latrina del CalcioMarcio.