LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Sabbiadoro invasa da ardenti puledre austriache. Musica a tutto volume famigliole in fuga. L’ordinanza di Fanotto: Vietato l’anguria party.

Il bordello all’aria aperta lignanese è iniziato nella mattinata di oggi approfittando della neutralità della spiaggia non custodita degli uffici 11/13. I ragazzi si sono attrezzati fin nei minimi particolari: casse al seguito, birre in lattina nascoste nei frigo-bar e si sono portati appresso tutto l’occorrente per trasformare la spiaggia in una discoteca all’aperto con musica a tutto volume. Nessun controllo. La marea umana ha fatto cadere nella disperazione le famigliole e i pupi che piangevano per il casino provocato dai ragazzotti. Chi pensava di passare un venerdì tranquillo fronte mare è stato costretto a smammare con tutto l’armamentario balneare. L’area è occupata da puledre ardenti e puledri con gli ormoni che galoppano impetuosamente nel torrente circolatorio.

A Lignano per il tradizionale show di Pentecoste è già tutto pronto malgrado l’ordinanza del sindaco Fanotto che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro, in lattina o angurie – divieto di bivacco – obbligo di pulizia delle aree prospicienti i pubblici esercizi e le attività artigianali – divieto intrattenimento e obblighi per allietamento, in occasione della Festività di Pentecoste dal giorno 2 al giorno 6 giugno 2022:

1. il divieto di somministrazione e di vendita di bevande per asporto in contenitori di vetro o in

lattina, da parte dei pubblici esercizi e delle attività artigianali;

2. il divieto di consumo di bevande alcoliche al di fuori dai perimetri e pertinenze dei pubblici

esercizi e delle attività artigianali;

3. il divieto di vendita e di somministrazione di angurie da parte dei pubblici esercizi e delle

attività artigianali;

4. che la somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e delle attività artigianali

nelle aree esterne avvenga esclusivamente versando il contenuto in bicchieri di plastica o di

carta;

5. che i titolari dei pubblici esercizi e delle attività artigianali curino e mantengano

costantemente pulita la zona prospiciente la propria attività, effettuando una pulizia

completa e a proprie spese delle aree vicine ai locali, in modo da garantire l’igiene ed il

decoro della città;

6. il divieto di svolgere intrattenimenti musicali e concertini;

7. alle attività che intendano offrire un servizio di allietamento musicale di dotarsi

obbligatoriamente, per tutta la durata dello stesso, di un numero congruo di Addetti ai

Servizi di Controllo;

8. il divieto di bivacco;

9. il divieto di detenere od utilizzare strumenti idonei all’imbrattamento di immobili ed arredi

urbani;

10. le violazioni alla presente ordinanza siano soggette alla sanzione amministrativa del

pagamento della somma da euro 500,00 a euro 5.000,00.