CervignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Quale futuro per l’ex caserma Monte Pasubio? Dopo Grado balla la maggioranza Balducci. Il nodo dell’influenza parentale sull’ufficio stampa.

Un dibattito interessante e ricco di spunti avangardistici quello che si è svolto ieri sera sera alla “Casa della Musica” promosso dal presidente dell’Associazione “Cervignano Nostra”, Michele Tomaselli. Ettari di terreno abbandonati che andrebbero utilizzati per rilaciare il centro della bassa friulana e che solo un’associazione si prende carico della sua riqualificazione. In giunta fanno spallucce e pensano solo ad affidare a parenti o congiunti qualche incarico di ufficio stampa o comunicazione dell’ente. Gli unici esponenti che hanno dimostrato di avere a cuore gli interessi della città sono stati il sindaco Balducci e il vice che hanno partecipato all’incontro: “Caserma Pasubio tra passato e presente, ma quale futuro?”. Sistemazione per i parenti o svolta?