UsiDiAsugi Exxx…Polzive!!! UilFpl e Nursind proclamano lo stato di agitazione dell’azienda sanitaria dell’area isontina: Stufi di fare la ruota di scorta di Trieste. Proposta la separazione dell’azienda. Pregiudicata l’efficienza dei servizi a Gorizia e Monfalcone. Urgente un piano di assunzioni.

Portano a esempio i numeri, che sono allarmanti: a livello isontino la sofferenza di personale può essere quantificata in circa 60 figure infermieristiche. Assurdo. Pertanto, rimbalza sempre più spesso il Pensiero Stupendo che germoglia sul Sabotino e scende fino alla città dei cantieri: che vantaggi abbiamo a restare con Trieste? La proposta di dividere l’azienda rapisce la maggior parte degli operatori sanitari che lavorano al di qua del Timavo.

E’ sempre più marcata la discriminazione territoriale, logistica e organizzativa, fra l’area di Trieste e quella di Gorizia-Monfalcone nell’azienda sanitaria giuliano-isontina (Asugi). C’è il rischio concreto, per la provincia di Gorizia, di vedersi pregiudicati i servizi essenziali all’utenza. Per tal motivo le sigle sindacali di UilFpl e NurSind hanno comunicato al Prefetto di Gorizia, assessore Riccardi e al direttore Poggiana la proclamazione dello stato di agitazione del personale dipendente dell’azienda afferente all’Area Isontina. I segretari regionali Stefano Bressan della Uil e Luca Petruz del NurSind rendono note le ragioni dell’iniziativa: “Mancata soluzione delle gravi problematiche relative alla grave carenza di organico che affligge l’Area Isontina di Asugi. Lo stato di criticità – scrivono i due esponenti del sindacato – sono state più e più volte evidenziata ai vertici aziendali, condizione che sta portando a chiusure o riduzione di attività in strutture

fondamentali per la cittadinanza”. Da qui si intuisce che ormai l’assetto organizzativo dell’azienda è completamente sbilanciato sul capoluogo regionale dove l’area triestina sta fagocitando e concentrando a sé, la maggior parte delle risorse economiche e di personale. Pertanto UilFpl e NurSind, per evitare uno sciopero di tutto il personale dell’area isontina, chiedono la convocazione delle parti per ottenere un “Piano di assunzioni straordinario per l’area isontina, riguardante il personale del comparto e della dirigenza. Il confronto fra l’area isontina e l’area giuliana evidenzia una notevole discrepanza di personale, non giustificabile a fronte del bacino di utenza e della vastità del territorio isontino rispetto quello giuliano, anche in relazione al volume effettivo dell’attività svolta; rispetto delle prerogative di Legge a supporto dell’esigibilità dei diritti contrattuali in materia di orario di lavoro, turni di riposo e ferie del personale”. Inevitabile confrontare le diverse sensibilità del sindacato. Il 2 ottobre scorso CgilFp, CislFp e Fials erano scesi in piazza per “salvare” una dirigente del dipartimento di salute mentale di Trieste; Uil e Nursind annunciano lo stato di agitazione per tutelare la salute di migliaia di utenti della provincia di Gorizia.