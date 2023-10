GradoFulminado Exxx…Polzive!!! Ritossa (Fratelli d’Italia) apre la campagna elettorale sull’isola. Segretissimo vertice con la UilFpl all’Hotel Astoria. Il futuro dell’isola nella mani dei BenitoRemix. Lunedì Viola incontrerà tutti i dipendenti.

L’incontro, che ha registrato un’adesione di circa il 60% degli iscritti al sindacato, si è svolto questo pomeriggio all‘Hotel Astoria di Grado, alla presenza del segretario regionale Uil Michele Lampe. Il promotore è stato Adriano Ritossa, il consigliere comunale più votato della lista di Fratelli d’Italia, colui che ha determinato la caduta del sindaco Claudio Kovatsh. L’isola è singolare anche sotto l’aspetto delle parti sociali. La maggior parte dei dipendenti del comune è iscritta al “sindacato autonomo gradese” che, a sua volta, confluisce nella UilFpl. Pertanto gli iscritti hanno la doppia tessera. Una condizione di agibilità sindacale autonoma che fa buon gioco a Fratelli d’Italia e all’ex consigliere Ritossa che oggi ha ripreso il suo incarico di dirigente sindacale. Tuttavia le ragioni dell’incontro riportano a galla la ruggine che si era formata fra alcune parti della maggioranza e il sindaco Kovatsch. Ovvero la delibera che approvava la riorganizzazione della struttura degli uffici del comune. Per il sindacato “sarebbe stato meglio ultimare i concorsi pubblici ed avviare l’assunzione delle figure necessarie e, successivamente, mettere mano all’organigramma in base alle esigenze riscontrate in questi ultimi anni”. Su questo punto, secondo l’esponente sindacale Maurizio Longo, il primo cittadino ha tirato dritto per la sua strada. E sono inziati i guai. La richiesta di revoca della deliberazione giuntale della discordia (rinnovo dell’organigramma) era stata ribadita in data 3 ottobre anche al commissario Augusto Viola. Nel frattempo la crisi degli uffici causa la mancanza di personale in comune si fa sempre più grave, per tal motivo sono stati indetti ben 4 bandi per l’assunzione di nuovo personale che compensi l’emorragia di congedi. Tuttavia, la questione è strettamente politica. I maliziosi della Laguna intravedono in questa operazione un pretesto di Ritossa-Riscossa per ringraziare i suoi elettori e prendersi i meriti dello sgambetto a Kovatsh che, si sa mai, gli iscritti potrebbero tornare utili fra pochi mesi in occasione delle prossime elezioni. La necessità di consolidare l’elettorato è stringente soprattutto se l’alleanza con Forza Italia e Lega è oramai polverizzata. Lunedì mattina il commissario Augusto Viola incontrerà tutti i dipendenti del comune all’auditorium Biagio Marin.