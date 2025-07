CernoCernobyl Exxx…Polzive!!! Quanto conta sposare il benitismo 4.0? In Rai si sente profumo di ricino. Sciabolata di Meloni: Via Ranucci (Report) per fare posto al friulano Cernobyl. Di che meritocrazia parla la premier?

L’anticipazione è riportata dal quotidiano “La Notizia” e riguarda il nuovo palinsesto Rai 2025-2026 che ha scatenato una vera e propria rivolta dentro e fuori l’azienda. Giornalisti, politici, attivisti e rappresentanti del mondo della comunicazione si sono ritrovati davanti al centro di produzione di Napoli, in via Marconi, per protestare contro un piano editoriale che – sotto la scusa dell’“ottimizzazione dei costi” – ha portato al ridimensionamento o alla cancellazione di alcuni dei programmi di inchiesta e approfondimento più seguiti e autorevoli del servizio pubblico. Nel mirino ci sono trasmissioni simbolo dell’informazione critica: Report, Presa Diretta, Petrolio, XXI Secolo, ma anche Rebus, Agorà Weekend e Linea di confine, tutte colpite da tagli lineari decisi dalla dirigenza Rai. Tra i casi più eclatanti, quello di Report, il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, a cui sono state tagliate quattro puntate. Una decisione che non solo incide sulla programmazione editoriale, ma anche sulle retribuzioni dell’intera redazione. I riflettori si accendono sull’arrivo di Tommaso Cerno, giornalista ed ex parlamentare di area meloniana, che secondo indiscrezioni riportate da La Notizia avrebbe ottenuto uno spazio in palinsesto proprio a scapito di Report. Una manovra che Ranucci non cita direttamente, ma che contribuisce ad alimentare le accuse di “TeleMeloni” lanciate dall’opposizione e da molti osservatori. Ranucci: “Colpita la meritocrazia, tolto il 14% di stipendio ai collaboratori. È un segnale grave”. Va da sé che il nuovo palinsesto Rai 2025-2026 ha scatenato una vera e propria rivolta dentro e fuori l’azienda. Stefano Graziano, capogruppo Pd nella commissione di vigilanza Rai, è stato netto: “Qui siamo oltre TeleMeloni. È un fatto grave perché si danneggiano i programmi e si discriminano i lavoratori. Stanno tagliando tutto ciò che è informazione”.