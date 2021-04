CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Spine Marine a San Giorgio di Nogaro (Ud). Polverizzata la maggioranza. Colpo di coda di Mattiussi che nomina Vocchini Vice-Sindaco. The End. Esclusivo

Sarà Massimo Vocchini, attualmente assessore della giunta Mattiussi, il nuovo vice sindaco del comune dopo l’espulsione di Enzo Bertoldi. Il decreto è stato pubblicato ieri all’albo del comune. Vocchini era stato eletto nel 2018 portando con sé una dote di 93 preferenze con la “Lista Roberto Mattiussi Sindaco”. Oltre a Bertoldi, il sindaco aveva cacciato anche Roberta Sartori cui nel maggio del 2018 aveva conferito le deleghe in materia di Bilancio e Personale. Le ragioni delle due espulsioni il primo cittadino le sintetizza così: “Mancanza di sintonia e condivisione in relazione alla conduzione del programma, posizioni divergenti non conformi alle linee di programma e all’azione di governo; assenze alle riunioni giuntali nonché di maggioranza”. Per l’ex Vice Sindaco Enzo Bertoldi la musica non cambia, aveva ricevuto le deleghe in materia di Politiche energetiche, Sviluppo ed innovazioni, Enti Partecipati, Rapporti con i Consorzi nel maggio 2018. Decadono ambedue in forza del provvedimento sindacale. Restano consiglieri, ma fino a quando? Chissá. La vicenda si era incarognita sul parco fotovoltaico e la destinazione d’uso di un’importante superfice per far posto a un market. La nomina del nuovo vice sindaco era nell’aria, tuttavia, riflette lo stato di profonda crisi dell’esperimento centrodestrista in laguna, ormai polverizzato sotto i colpi di spericolate operazioni amministrative. Ormai il sindaco è privo di copertura, il saturimetro manda segnali inequivocabili sullo stato di salute della maggioranza. Non c’è pressione e si viaggia a vista. Per questo motivo, lo strappo ha fatto infuriare alcuni capataz locali che sono pronti a chiudere il capitolo Mattiussi e andare al voto ad ottobre.