CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Salvini si è rotto le palle di Draghi. La linea Giorgetti fa perdere voti e favorisce i patrioti. Si torna alle origini barricadere. Esaltazione in FriuliVG. Zanin-Mtf lancia la “Civica del Presidente”. Esclusiva di Pasqua.

Su “La Stampa” di ieri a firma dell’informatissimo Alberto Mattioni, è apparso un resoconto fulminante rispetto alla complicata situazione in casa Lega. Salvini è sulle spine per via della linea filo governativa che sta facendo perdere consenso al Carroccio. Gira un elaborato da paura che timbra un ribasso di oltre 10 punti registrato dopo le scelte unitarie nazionali. Il giornale torinese scrive: “Stare al governo ha un senso se si ottiene qualcosa, e a favore di quel blocco sociale, le partite Iva settentrionali, che la crisi la sta soffrendo di più. Bloccare ius soli o patrimoniale non basta. Bisogna portare a casa dei risultati sui due fronti che interessano un elettorato scettico: gli aiuti, rottamazione delle cartelle esattoriali o ristori più rapidi e robusti pari sono, e le riaperture prima possibile”.

Questo è, e l’eco romana ha subito raggiunto il Nordest. Una Lega di governo rischia di presentarsi depotenziata alle prossime regionali in favore di Fratelli d’Italia che potrebbe rivendicare la candidatura alla presidenza. Fedriga ha assicurato che si ricandiderà e ai patrioti potrebbe essere riservata la casella Udine calando il nome di un candidato di area ex Dc per compensare i trascorsi del manganello. Tuttavia è in regione che le attenzioni maggiori sono riservate. Soprattutto se si fa riferimento a una recente intervista rilasciata a D’Amelio dal presidente del consiglio PM Zanin-Mtf. Il forzista prevede una dissoluzione delle formazioni centriste in regione e indica la strada della “Civica del Presidente” come riparo per gli spaesati di Forza Tragica.

Per avere un senso, la civica dovrebbe avere la funzione di attrarre i moderati che, con una Lega a forte connotazione salviniana, troverebbero il naturale ormeggio.