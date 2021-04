DietaPuledra Exxx…Polzive!!! Mangiato troppo? mangiato in fretta? Manze, agnelli, majali, verze, colombe, pastieri modicani… I consigli dal Friuli e di Sofia Fusacchia: Il pratico esercizio domestico e la dieta “Zona Rossa” Esclusivo.

Seguite la pagina e inserite nel vostro programma 40/50 minuti di allenamento al giorno. Se non siete abituati al lavoro aerobico procedete per gradi. La prima settimana, eseguite sessioni di 20/30 minuti ad intensità moderata, come camminata in salita a ritmo moderato.

Un allenamento più intenso tende a favorire il consumo della massa muscolare piuttosto che il grasso corporeo. Sofia, la comanchera friulana che ha inviato il filmato, vi dà una breve dimostrazione di come eseguire l’esercizio più semplice, ma efficace, per tirar giù i chili di troppo. Su e giù. I puledri lo possono consigliare alle signore e sorvegliare da vicino i loro movimenti e l’agilità. Se le puledre perdono l’equilibrio, randellare. Da oggi, giorno di pasquetta, seconda edizione in pandemìa, i comancheros vogliono regalare un nuovo servizio ai lettori: i consigli di una sana ed efficace dieta. Il covid non perdona e occorre fare attenzione anche al cibo, per questo motivo, la specialista Sofia Fusacchia trasferirà su queste pagine la sua esperienza. Giacché molti non vorranno riunuciare alle tagliatelle e al frico è bene seguire alcuni semplici suggerimenti:

Limitate al massimo il consumo di grassi saturi. Diminuite il numero dei tuorli d’uovo e prediligete gli albumi. Aumentate il consumo di grassi salutari come gli oli di pesce e l’olio extravergine e l’olio di semi di lino. Usate il burro d’arachidi perché particolarmente energetico ed adatto a soddisfare il fabbisogno calorico.

Un consiglio da non sottovalutare: sebbene siano molto efficaci, i regimi alimentari a basso contenuto di carboidrati possono essere difficili da rispettare, soprattutto all’inizio.