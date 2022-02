CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! La burrasca ligure-romana raggiunge il Friuli. Fratelli d’Italia punta alla presidenza della regione.

Trascorsa una settimana dal fattaccio sul Mattarella-bis, i toni nel centrodestra sono tutt’altro che abbassati. Anzi. C’ha pensato Salvini sabato in videoconferenza e Giorgia Meloni ieri sera da Giletti a gettare ulteriori litri di benzina sulla griglia centrodestrista. Ad incendiare il quartiere ci si è messo anche Toti in Liguria in totale rotta di collisione con la Lega dove c’è il rischio – causa ripicche sui voti mancati a Casellati – che si vada ad una dolorosa crisi del governo ligure. Toti guarda a Renzi a Mastella e a Calenda e sogna, come molti nel centro destra, la riproposizione di un centro-centro che non abbia più relazioni con leghisti o sovranisti. Sull’idea, la Lega in Veneto è in piena fibrillazione e in Friuli, causa dio vaccino, molti leghisti sono disorientati. Fratelli d’Italia, osserva invece con attenzione. Nella regione governata da Fedriga i primi petardi si avvertono e sono già sul confine del Livenza. Il presidente lavora da casa, Bini è stato intercettato allo Stadio Friuli, Calenda a Palmanova, Saro a Martignacco, Rizzetto a Udine e Riccardi in videoconferenza a Trieste. Il punto di caduta, riconosciuto dal bilaterale Salvini-Meloni, è che il Centrodestra va ricostruito. Per Salvini è sciolto come neve al sole mentre Giorgia Meloni punta a guidare il partito dei conservatori.

In Friuli è su Fratelli d’Italia che i fanali sono puntati. Il centrodestra reggerà alle burrasche romane e un centro senza trattino, influenzato dalle agitazioni di alcuni forzisti, quassù resterà un miraggio, dove la tenuta è sostanzialmente solida. Se ne avrà la prova alle prossime amministrative. Dovesse venir riconfermato il momento d’oro di Fratelli d’Italia delle amministrative 2021, vedi Palmanova, Trieste, Pordenone, Grado, Cordenons…, il tema candidature per le regionali potrebbe prendere una piega clamorosa. Meloni punta al partito dei Conservatori ed è fermamente convinta della necessità di una forza politica alternativa alla sinistra e non ha nessuno intenzione di cedere il passo ai colleghi della coalizione. Per questo motivo, galvanizzata dai risultati, sta seriamente pensando di accusare il candidato presidente in Friuli. Il nome è di livello ed è un importante dirigente di partito.