FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Balla il progetto Kronospan. Spunta un illecito clamoroso su una variante concessa dall’ex sindaco Di Bisceglie per avvelenare il Tagliamento. Bufera sul prezzo d’acquisto.

“Variante” a una variante da oltre 23.000mq. per la Kronospan. Chi ha favorito l’illecito?

Sono giorni intensi per il “Trio Variante”: il ducetto Agrusti e i due pretoriani, Di Bisceglie e il “dottor ingegner” Gerolin. Sono giorni di tensione, vissuti al cardiopalmo sui saliscendi delle inchieste pubbliche, degli ordini del giorno contrari e delle verifiche del Piano previsto per domani mattina in regione. L’angoscia che il progetto di intossicare la bassa pordenonese non possa andare in porto fa perdere il sonno ai garzoni del ducetto della Delizia, arrestato a Roma nel ’94.

Mentre a Pordenone città si corre ai ripari per rientrare dall’allarme rosso determinato dallo smog, a San Vito spunta un magheggio clamoroso perpretato dalla cricca dei tossici. Un illecito che grava sulla testa degli amministratori del comune di San Vito che una decina d’anni fa ha facilitato l’approvazione di un “punto n.4” a una variante al Piano Regolatore comunale che ha impropriamente allargato il perimetro della zona industriale mediante alcune “rifilature” pari a una superficie di 23.100 metri quadri. A chi interessava questa modifica? L’atto presenta profili di illecito clamorosi ed è stato compiuto sotto il mandato del sindaco Di Bisceglie. Per dire: l’area modificata è sottoposta ai limiti di “protezione paesaggistica”.

Il punto è stato sollevato nell’ultima inchiesta pubblica dal già sindaco di San Vito, Luciano Del Frè. Si tratta di un’area di oltre 23.100 mq ricompresa vicino al Fiume e che rientra nel progetto Kronospan che l’azienda intende utilizzare ai fini del progetto di avvelenamento della Bassa Pordenonese. L’area risulta essere sottoposta a vincolo di tutela, in particolare, a vincoli paesaggistici previsti dalla ex legge Galasso.

Il Fiume è sottoposto a una fascia di rispetto a distanza di 150 metri dall’argine dello stesso, tali vincoli sono timbrati da un Regio Decreto del 1933 e successivamente ribaditi dalla legge Galasso del 1985.

Per questo motivo balla il progetto e i pretoriani sono agitatissimi. L’ex sindaco Di Bisceglie, su impulso del ducetto locale, aveva fatto modificare, illecitamente, il perimetro della Zona Industriale per favorire gli interessi privati a discapito della comunità. A quali condizioni economiche è stata trattata la superfice?

Balla il progetto Kronospan. Inutile ribadire che è vietato inserire aree edificabili di qualsiasi tipo nella fascia di rispetto dell’argine di un fiume, in questo caso, il Fiume Tagliamento. La norma violata è chiara: “…i vincoli non possano essere modificati da enti quale Regione, Province e Comuni, la competenza, infatti, rimane statale. A tal proposito è doveroso precisare che il trasgressore (ovvero colui che ignora e aggira tali vincoli) è obbligato a provvedere al ripristino. Dunque il Comune di San Vito dovrebbe provvedere con urgenza al ripristino dei vincoli su tutte le aree interessate, così come previsto dalle norme, al fine di evitare l’incorrere in sanzioni. Kronospan, tornate in Austria.