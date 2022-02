CastaSprecaFvg Exxx…Polzive!!! Perchè pagare i sindaci? La Corte dei Conti randella il comune di Pasian di Prato. Indebitamento fuori controllo. Prelevati 85mila euri di multe per salvare i bilanci. Annunciati nuovi controlli

Fedriga ha aumentato le indennità dei sindaci e amministratori di enti locali. Perchè continuare a pagarli? La Casta friga, ma intasca…e fa danni.

Il Friuli di distingue per fenomeni di dissesto finanziario negli enti pubblici. Alcuni casi di buchi spaventosi rivelano l’incerta competenza degli amministratori friulani. Dalla Carnica “Euroleader” a “Udine-Gorizia Fiere” al cronico stato dell’Asp Moro di Codroipo (che rischia di portare i libri in tribunale), per arrivare al comune di Pasian di Prato, i bilanci tremano.

La Corte dei Conti, sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia ha messo nel mirino la contabilità del comune governato dal sindaco Andrea Pozzo. Rendiconti esercizi 2017/2018. I magistrati che hanno sezionato i bilanci dell’ente sono: il presidente Emanuele Pesel; il consigliere Daniele Bertuzzi – già segretario generale della regione Fvg – e il referendario Tamara Lollis. Secondo il collegio dei magistrati contabili “…è stata evidenziata una rigidità strutturale del bilancio superiore rispetto a quella rilevata in comuni della stessa fascia demografica, legata principalmente agli interessi passivi derivanti dall’indebitamento dell’ente”. I magistrati accusano gli amministratori di essere stati costretti ad applicare avanzo di bilancio di amministrazione per la salvaguardia degli equilibri del 2017 e dell’esercizio del 2018. L’interpretazione è impietosa: per salvare i conti, il comune più dissestato della regione ha fucilato “proventi da permessi a costruire per 100mila euri; altri 9mila euri da sanatorie; 65mila euri di entrate da recupero di evasione fiscale e 85 mila euri da sanzioni per violazioni da codice della strada”.

Data la gravità della situazione, i magistrati osservano che “gli amministratori sono stati messi al corrente dell’impossiblità di procedere ad ulteriori aperture di finanziamento che comporterebbe il mancato rispetto degli obiettivi di finanza locale”. Pertanto il collegio ha deliberato che dopo il controllo effettuato sui rendiconti 2017-2018 del comune di Pasian di Prato, si richiama l’attenzione dell’ente sulla “necessità di contenere l’indebitamento al fine di ridurre le spese correnti” ed evitare impatti economici peggiorativi. La Sezione, conclude il documento della Corte dei Conti, “al fine di monitorare l’andamento dei predetti interventi correttivi, ricomprenderà l’ente nei campionamenti di controllo successivi”. Comune nel mirino del radar di controllo della Corte dei Conti. Perchè pagare i sindaci?