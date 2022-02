ArpaFelix Exxx…Polzive!!! L’agenzia dei ruzzoloni storici sul Friuli assegna incarichi di funzione in duplex: Ufficio Stampa e Comunicazione. Un caso nazionale: su 280 dipendenti 57 sono dirigenti

Il caso della complicità dell’Arpa nei macroscopici errori apparsi nell’atlante scolastico presentato la settimana scorsa in consiglio regionale, deve aver terrorizzato l’agenzia più inutile e appetitosa della Regione: circa 300 dipendenti, 27 dirigenti e una trentina di Posizione Organizzative. Per evitare gli strafalcioni che i poveri alunni dovranno subire sui banchi di scuola, il direttore facente funzioni, in sostituzione del furbetto Stellio Vatta, ha avviato le procedure selettive finalizzate all’assegnazione degli incarichi di funzione per una posizione di Ufficio Stampa e un incarico di Comunicazione Istituzionale. Due incarichi sovrapposti: Comunicazione e Ufficio stampa, vista la mole di lavoro…, le gramole vanno raddoppiate. Gli scivoloni sull’Atlante insegnano che due teste sono meglio di una. In questi giorni, il direttore facente funzioni Roberto Visentin ha provveduto, in ragione delle priorità, ad avviare la procedura selettiva finalizzata all’assegnazione degli incarichi di funzione del personale per l’Ufficio Stampa e l’incarico di Comunicazione Istituzionale. Si tratta di formidabili Job Descriptions, titoli fumosi per confondere le idee del carrozzone Arpa, diretto fino al dicembre scorso, da un direttore generale in pensione (quota Fratelli d’Italia) che tirava illecitamente mesate spaziali e che è stato costretto a restituire ben 4 mensilità. L’Agenzia che ha sede a Palmanova annovera circa 280 dipendenti, 27 dei quali sono dirigenti mentre una trentina sono Posizione Organizzative. Gramole tossiche.